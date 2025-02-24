Volvo sahiplerine büyük şok: Sıfır arabalara sahte hoparlör takıldığı ortaya çıktı

Premium otomobil üreticisi Volvo, sıfır araçlarında sahte hoparlör kullanmakla suçlanıyor. Normal şartlarda "Bowers & Wilkins" olması gerekirken, 'W' yerine iki V harfi ile yazılmış çakma bir marka tarafından üretilen ses sisteminin bazı modellere monte edildiği öne sürüldü. Satan bayinin skandalı örtbas etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Bir premium otomobil üreticisinden araç satın alırken, olabilecek en üst düzey kalite ve orijinal bileşenler bekleriz. Sonuçta, ödediğimiz bedelin bir parçası da budur. Ancak sağlam olması ile ünlenen Volvo'nun Çin'deki bazı müşterileri, araçlarında sahte hoparlörler yer aldığını keşfetti.

Söz konusu sorun ilk olarak, bir S60 sahibinin Çin'deki bir Volvo bayisinden aldığı promosyon ekipmanlarıyla birlikte fark edildi. Araç, diğer S60 modelleriyle kıyaslandığında iç mekanında bazı gariplikler olduğu anlaşıldı.

SIFIR ARABALARA SAHTE HOPARLÖR TAKILMIŞ

Çinli medya kuruluşu Sohu'ya göre, arabada yer alan hoparlörler "Bowers & VVilkins" etiketi taşıyordu (gerçek marka adı olan "Bowers & Wilkins" yerine iki "V" harfi kullanılmıştı). Bu da orijinal 15 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemine sahip olmadığını gösteriyordu.

Ayrıca kristal tarzı vites kolunda tipik olarak yüksek özellikli Volvo modellerinde bulunan ışık yayan özelliğin de araçta yer almadığı ortaya çıktı.

BAYİ SORUMLULUK KABUL ETMİYOR

Müşteri bu durumu bayiye bildirdiğinde işler daha da karmaşıklaştı. Satış temsilcisinin İngilizce bilmemesi nedeniyle "VV" ve "W" arasındaki farkı anlayamadığı ve bu yüzden değişim talebini reddettiği iddia edildi. Bayi yetkilileri, hoparlörlerin yüksek ses kalitesi sunduğunu öne sürerek değişim yapmayı reddetti.

Memnuniyetsiz müşteri, hikayesini sosyal medyada paylaştıktan sonra, bunun münferit bir olay olmadığı anlaşıldı. JoongAng Ilbo'nun haberine göre, Çin'deki diğer Volvo sahipleri de araçlarında "Bowers & VVilkins" veya hatta "Bovvers & Wilkins" şeklinde etiketlenmiş hoparlörler bulduklarını bildirdiler. Şu ana kadar, hangi Volvo modellerinin etkilendiği ve bu araçların aynı bayi tarafından mı satıldığı netlik kazanmış değil.

VOLVO, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada artan tepkilerin ardından, Volvo'nun Çin birimi 12 Şubat'ta Weibo üzerinden bir açıklama yaptı:

“Volvo Cars, son zamanlarda bazı müşteriler tarafından bildirilen 'yeni otomobil satış sürecindeki düzensiz davranışlara' büyük önem veriyor. Olayın müşterilerimize verdiği rahatsızlıktan dolayı derinden özür dileriz. Her zaman müşterilerimizin yanındayız ve kullanıcılarımızın çıkarlarına zarar veren hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz."

"Olayın ardından Volvo Cars derhal özel bir soruşturma başlattı. Açıklık ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalacak, olayın nedenini derinlemesine araştıracak ve müşterilerimizin meşru hak ve menfaatlerinin tam olarak korunmasını sağlamak için yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde ele alacağız."