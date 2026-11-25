Xiaomi, elektrikli otomobil modellerini 2027 yılında Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç olmak üzere dört Avrupa Birliği ülkesinde satışa sunacak. Cailian Press’in haberine göre Xiaomi Grup Başkanı Lu Weibing de 24 Kasım’da düzenlenen finansal sonuç toplantısında, 2027’deki satış başlangıcı öncesinde araçların Avrupa'da test edileceğini açıkladı.

DÖRT ÜLKEDE YEDİ FARKLI MERKEZDE TEST EDİLECEK

Planlanan test programı 7 ayrı tesisi kapsıyor. Mühendisler, tesislerde araç fonksiyonlarını deneyecek ve otomobillerin yüksek hızlardaki performansını değerlendirecek. Lu Weibing, eylül ayında test takvimini özetlerken İsveç'teki Arjeplog kış test tesisi ile Almanya’daki Nürburgring pistini öne çıkarmıştı.

Nürburgring pistinde şimdiden iki farklı sınıf rekoruna imza atan Xiaomi, 2025 yılında SU7 Ultra modeliyle Nordschleife parkurunu 7:04.957’de tamamlayarak Porsche Taycan Turbo GT’yi geride bıraktı ve elektrikli sedan rekorunu kırdı. 2026 yılında ise YU7 GT modeli 7:22.755’lik derecesiyle seri üretim elektrikli SUV rekorunun sahibi oldu.

Şirket, ekim ayında güncellenmiş SU7 Ultra’yı test etmek için yeniden Nürburgring’e döndü.

İLK RESMİ PAZAR ALMANYA, MÜNİH’TE FUAR SAHNESİNE ÇIKACAK

Avrupa Ar-Ge merkezini Münih’te konumlandıran Xiaomi, Almanya’yı resmi olarak ilk çıkış pazarı seçti. Şirket, eylül ayında Berlin’de düzenlenen IFA fuarında satış ve servis ağı kurmak amacıyla Emil Frey Germany, Ernst Dello ve LUEG'in de aralarında yer aldığı 8 Alman bayi grubuyla mutabakat zaptı imzaladı.

Lu Weibing; İsveç, İspanya ve İtalya’yı test merkezlerinin bulunduğu ülkeler olarak sıralarken, adı geçen üç pazar için net bir satış tarihi paylaşmadı.

CarNewsChina’nın haberine göre, Xiaomi’nin Avrupa’da araç satışına başlamayı hedeflediği 2027 yılında Münih’te 7-12 Eylül 2027 tarihleri arasında düzenlenecek IAA Mobility fuarının organizatörleri, 11 Kasım’da şirketi kayıtlı katılımcılar arasına sessizce ekledi.

Xiaomi Auto’nun küresel genişleme operasyonu, otomotiv bölümü Başkan Yardımcısı Yu Liguo liderliğinde yeni kurulan uluslararası iş departmanına emanet edildi. Yurt dışı satışlar, bayi yapılanması, teslimatlar ve müşteri hizmetlerini yöneten Yu Liguo, doğrudan Grup Başkanı Lu Weibing’e ve CEO Lei Jun’a bağlı olarak görev yapıyor.

AVRUPA’YA HANGİ XİAOMİ OTOMOBİLLERİ GELECEK?

Xiaomi, Avrupa Birliği’nde hangi modelleri satışa sunacağını resmi olarak açıklamadı. Ancak SU7 sedan, YU7 SUV ve performans versiyonu YU7 GT modellerinin Avrupa'ya gelmesi bekleniyor.

İki yıl önce Avrupa Birliği’nin Çinli elektrikli araç üreticilerine ek gümrük vergileri getirmesinin ardından Xiaomi toplam yüzde 45,3 oranında ithalat vergisiyle karşı karşıya bulunuyor.

ÇİN’DE SATIŞLAR HIZLANDI, BAE’DE ÖN SİPARİŞLER AÇILDI

Ana pazarı Çin’de üçüncü çeyrekte 100.975 adet araç teslim eden Xiaomi, ekim ayında 50.000’in üzerinde aylık teslimata ulaştı. Menzil uzatıcılı Skynomad N70 ve N90 SUV modellerinin satışta olduğu ekim ayında iki model toplam 27.147 adetlik satış kaydetti.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yerel distribütör Gargash Prime Automotive, kasım ayında Xiaomi SU7 sedan, YU7 SUV ve Skynomad SUV modelleri için ön siparişleri açtı. Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulamayan BAE'de SU7 Standard modelinin başlangıç fiyatı ABD doları cinsinden 46.263 dolar olarak belirlendi. Araç Çin’de 33.011 dolara satılıyor.