Xiaomi hibrit otomobil geliştiriyor: İşte YU9'un teknik özellikleri ve tahmini fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi önceki tam elektrikli araçlarından farklı olarak bu sefer menzil artırıcılı hibrit sisteme sahip bir otomobil geliştiriyor. Xiaomi YU9 olarak adlandırılması beklenen modelin tahmini fiyatı ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Otomotiv dünyasına SU7 sedan ile güçlü bir giriş yapan Çinli teknoloji devi Xiaomi, otomobil pazarındaki iddiasını genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin üçüncü aracı olacağı düşünülen ve "Kunlun" kod adıyla anılan yeni SUV modeli YU9, Çin'de kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi.

İLK HİBRİT XIAOMI MODELİ YU9 OLACAK

Car News China'nın haberine göre, henüz resmi olarak doğrulanmasa da, sızan bilgiler ve casus fotoğraflar, modelin Xiaomi'nin, uzatılmış menzilli hibrit (EREV) bir güç aktarma sistemine sahip ilk modeli olacağını gösteriyor.

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yer alan bilgilere göre, YU9'un yaklaşık 5,3 metre uzunluğunda tam boyutlu, altı veya yedi koltuklu bir SUV olması bekleniyor. Bu durumda araç, Li Auto L9 ve Huawei destekli Aito M9 gibi modellerle rekabet edecek şekilde konumlandırılabilir.

SU7 ve YU7'den farklı olarak, YU9'un uzatılmış menzilli hibrit bir sistemle gelmesi bekleniyor. Sistemin, Dong'an Power tarafından tedarik edilmesi muhtemel 1.5 litrelik turboşarjlı bir motor ile çift motorlu dört çeker bir kurulumdan oluşacağı öne sürülüyor. Li Auto L9'da da kullanılan aynı sistemin 400'ün üzerinde beygir gücü ve 5 saniyelik 0-100 km/s süresi sağlaması bekleniyor.

CLTC ölçümüne göre tam elektrikli menzilin 200 km'yi, toplam menzilin ise 1.500 km'yi aşması bekleniyor. Ayrıca aracın 800V yüksek voltajlı hızlı şarj teknolojisini desteklemesi öngörülüyor.

XIAOMI YU9 SUV FİYATI NE KADAR OLACAK?

Xiaomi YU9 modelinin, Li Auto L9 (409.800 yuan / 57.000 dolar) ve Aito M9 (469.800 yuan / 65.500 dolar) gibi premium plug-in hibrit SUV modelleriyle doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

Bu bağlamda Çinli teknoloji devinin aracı yaklaşık 359.800 yuan (50.000 dolar) başlangıç fiyatıyla sunması, üst paketlerin ise 500.000 yuan (yaklaşık 69.000 dolar) altında kalması bekleniyor.

Xiaomi, SU7 ve YU7 modellerinde yüksek donanımı uygun fiyatla sunan bir strateji izlemişti. Ancak Car News China'ya göre, premium segmentte firmanın işi zor. Bunun başlıca nedenleri olarak Xiaomi'nin sınırlı satış sonrası hizmet ağı ve Huawei ile Li Auto gibi rakiplere kıyasla daha düşük marka bilinirliği gösteriliyor.

2026 YILINDA ÇIKABİLİR

Prototipin üretime hazır görünüme sahip olmasına rağmen, Çin sosyal medyasındaki kaynaklar lansmanın 2026 yılından önce olmayacağını öne sürüyor. Eğer piyasaya sürülürse, YU9 Xiaomi’nin amiral gemisi SUV modeli ve ilk plug-in hibrit aracı olacak.