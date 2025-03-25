Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Xiaomi SU7 çarpışma testinde 5 yıldızı kaptı

Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı SU7 Max, Çin'de C-NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak sınıfının en güvenlisi olduğunu kanıtladı. 2024 standartlarına göre değerlendirilen araçlar arasında en yüksek puanı elde eden SU7 Max, aktif ve pasif güvenlikte üstün performans sergiledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Xiaomi SU7 çarpışma testinde 5 yıldızı kaptı
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 17:08

Xiaomi SU7'nin en güçlü versiyonu olan SU7 Max, Çin'in C-NCAP güvenlik ve çarpışma testinden 5 yıldız alarak önemli bir başarıya imza attı. Araç ayrıca, 2024 güvenlik standartlarına göre değerlendirilen araçlar arasında en yüksek performansı gösterdi. C-NCAP çarpışma testleri, Xiaomi gibi yeni elektrikli araç üreticilerinin bile güvenli araçlar üretebileceğini kanıtladı.

XIAOMI SU7, MART 2024'TE PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Xiaomi SU7, Çinli teknoloji devinin ilk elektrikli aracı Mart 2024'te tanıtıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören araç, şu ana kadar toplamda 185 binden fazla teslimat gerçekleştirdi. Xiaomi SU7'ye olan talep hâlâ arzın üzerinde ve bu nedenle sipariş verenlerin bekleme süresi 11 aya kadar çıkıyor.

Bilmeyenler için C-NCAP çarpışma ve güvenlik değerlendirme testi Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından düzenleniyor. Teste katılan araçların güvenliği yüzde 0-100 arası puanlanıyor ve ardından bu puanlar yıldızlara dönüştürülerek daha anlaşılır hale getiriliyor. Testler; araç içindeki yolcular, savunmasız yol kullanıcıları ve aracın güvenlik destek sistemlerini kapsıyor.

GÜVENLİK TESTİNDE 5 YILDIZI KAPTI

Car News China sitesinin haberine göre Xiaomi SU7 Max, C-NCAP'te tam yüzde 93,5'lik bir performansla 5 yıldız aldı. Bu skor, 2024 standartlarına göre teste sokulan diğer araçların ortalama puanından yüzde 8,7 yüksek olarak kayıtlara geçti.

Araç ayrıca Aktif Güvenlik kategorisinde yüzde 95,25'lik puanı alırken, yolcu koruma testlerinde yüzde 94,31 puan elde etti. Savunmasız yol kullanıcılarını koruma kategorisindeyse yüzde 90,42 puan kazandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOGG sedan modeli için bankalar harekete geçti! Sıfır faizli kredi imkanı sunulacak
Tesla kan kaybediyor: Elon Musk Avrupa'dan yumruk yedi
ETİKETLER
#xiaomi
#elektrikli araç
#bihar
#Çarşamba günü
#güvenlik
#Xiaomi Su7
#C-ncap
#Araç Testi
#5 Yıldız
#Çin Otomobil Sektörü
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.