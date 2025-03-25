Xiaomi SU7 çarpışma testinde 5 yıldızı kaptı

Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı SU7 Max, Çin'de C-NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak sınıfının en güvenlisi olduğunu kanıtladı. 2024 standartlarına göre değerlendirilen araçlar arasında en yüksek puanı elde eden SU7 Max, aktif ve pasif güvenlikte üstün performans sergiledi.

Xiaomi SU7'nin en güçlü versiyonu olan SU7 Max, Çin'in C-NCAP güvenlik ve çarpışma testinden 5 yıldız alarak önemli bir başarıya imza attı. Araç ayrıca, 2024 güvenlik standartlarına göre değerlendirilen araçlar arasında en yüksek performansı gösterdi. C-NCAP çarpışma testleri, Xiaomi gibi yeni elektrikli araç üreticilerinin bile güvenli araçlar üretebileceğini kanıtladı.

XIAOMI SU7, MART 2024'TE PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Xiaomi SU7, Çinli teknoloji devinin ilk elektrikli aracı Mart 2024'te tanıtıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören araç, şu ana kadar toplamda 185 binden fazla teslimat gerçekleştirdi. Xiaomi SU7'ye olan talep hâlâ arzın üzerinde ve bu nedenle sipariş verenlerin bekleme süresi 11 aya kadar çıkıyor.

Bilmeyenler için C-NCAP çarpışma ve güvenlik değerlendirme testi Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından düzenleniyor. Teste katılan araçların güvenliği yüzde 0-100 arası puanlanıyor ve ardından bu puanlar yıldızlara dönüştürülerek daha anlaşılır hale getiriliyor. Testler; araç içindeki yolcular, savunmasız yol kullanıcıları ve aracın güvenlik destek sistemlerini kapsıyor.

GÜVENLİK TESTİNDE 5 YILDIZI KAPTI

Car News China sitesinin haberine göre Xiaomi SU7 Max, C-NCAP'te tam yüzde 93,5'lik bir performansla 5 yıldız aldı. Bu skor, 2024 standartlarına göre teste sokulan diğer araçların ortalama puanından yüzde 8,7 yüksek olarak kayıtlara geçti.

Araç ayrıca Aktif Güvenlik kategorisinde yüzde 95,25'lik puanı alırken, yolcu koruma testlerinde yüzde 94,31 puan elde etti. Savunmasız yol kullanıcılarını koruma kategorisindeyse yüzde 90,42 puan kazandı.