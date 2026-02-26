Xiaomi SU7 faciasında sorumlu belli oldu: Kapı kolu ölüm getirdi

Çin’de 31 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği Xiaomi SU7 kazasında soruşturma tamamlandı. Rapora göre çarpışma sonrası elektrik kesildi, kapılar açılmadı. Gözler tasarım tercihlerine çevrildi.

Elektrikli otomobiller “geleceğin aracı” olarak anlatılıyor. Sessiz, hızlı, teknolojik… Ama bazen o şık tasarım detayları, hiç beklenmedik bir güvenlik sorununa dönüşebiliyor. Çin’in Chengdu kentinde yaşanan ve 31 yaşındaki bir sürücünün hayatını kaybettiği Xiaomi SU7 kazası, tam da böyle bir tartışmanın merkezine oturdu.

Resmi soruşturma ve adli tıp raporları yayımlandı. Çinli ekonomi dergisi Caixin’in ulaştığı belgeler, olayın sadece bir trafik kazası olmadığını gösteriyor. Tartışma artık otomotiv sektörünün tasarım anlayışına kadar uzanmış durumda.