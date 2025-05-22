Xiaomi YU7 modeli tanıtıldı! Tüm SUV'ların pabucunu dama attıracak

Xiaomi elektrikli otomobil pazarına SU7 sedan modeli ile adım atmıştı. Şirket SUV pazarına ise YU7 aracıyla ile girdi. İşte Xiaomi YU7 teknik özellikleri ve tasarımı...

Xiaomi elektrikli otomobil pazarındaki yeni modeli YU7 resmen tanıttı. Markanın SU7 modelinin daha büyük ve donanımlı bir versiyonu olan ve Tesla Model Y'ye doğrudan rakip olarak konumlandırılan YU7, ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak.

Öncelikle iç mekana bakacak olursak; konsol boyunca uzanan HyperVision adlı cam altı ekran sistemi, sürüş deneyimini tamamen dijitalleştiriyor. Sistem, merkeze yerleştirilen ana ekranı destekliyor ve sürücüye temel bilgileri doğrudan görüş hizasında sunarak dikkat dağınıklığını minimuma indiriyor.

Ekran sistemine güç veren donanım ise, "700 TOPS seviyesinde işlem gücüne sahip Nvidia Thor çipi" olarak karşımıza çıkıyor.

3 FARKLI VERSİYON

Xiaomi YU7 farklı beklentilere hitap eden üç versiyonla geliyor:

Standart versiyon: Tek motorlu yapı ve 96,3 kWh batarya ile 835 km menzil. 0'dan 100 km/s hıza 5,88 saniyede ulaşıyor ve maksimum 240 km/s hız yapabiliyor.

Tek motorlu yapı ve 96,3 kWh batarya ile 835 km menzil. 0'dan 100 km/s hıza 5,88 saniyede ulaşıyor ve maksimum 240 km/s hız yapabiliyor. Pro versiyon: Çift motor ve yine 96,3 kWh batarya ile 770 km menzil. 0-100 km/s hızlanması 4,27 saniye, maksimum hız ise yine 240 km/s.

Çift motor ve yine 96,3 kWh batarya ile 770 km menzil. 0-100 km/s hızlanması 4,27 saniye, maksimum hız ise yine 240 km/s. Max versiyon: 101,7 kWh batarya ve 508 kW gücünde çift motorla 760 km menzil. Sadece 3,23 saniyede 100 km/s'ye ulaşan modelin maksimum hızı 253 km/s.

YU7'nin panoramik cam tavanı fonksiyonel bir yapı sunuyor. Çift gümüş kaplama, ısı yalıtım membranlı orta film ve Low-E cam yapısı sayesinde UV ışınlarının yüzde 99,9'unu, kızılötesi radyasyonun yüzde 99,1'ini engelliyor. Ön cam da benzer şekilde gelişmiş koruma sağlıyor; UV ışınlarının yüzde 99,5'ini ve kızılötesi radyasyonun yüzde 97,6'sını filtreleyebiliyor.

Arka kısımda da oldukça şık bir ışık barına ev sahipliği yapan Xiaomi YU7, 5 metre uzunluğunda, 1,6 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğinde bir SUV olarak yollara çıkacak. Aracın sürtünme katsayısı ise 0,245 olarak açıklandı.

XIAOMI YU7 SUV FİYATI NE KADAR?

Xiaomi YU7 satış fiyatı henüz açıklanmadı. Otomobilin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı da belirsizliği koruyor.