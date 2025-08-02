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 | Murat Makas

Xiaomi’nin yeni aracına 3 dakikada 200 bin sipariş

Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV'u YU7, daha satışa çıktığı ilk dakikalarda rekor kırdı. Şirket, yoğun talep nedeniyle teslimatları ancak 2026'nın ikinci yarısında gerçekleştirebilecek.

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Xiaomi’nin yeni aracına 3 dakikada 200 bin sipariş
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:32

’nin elektrikli pazarındaki yeni kozu YU7, Çinli teknoloji devine adeta talep yağdırdı. 26 Haziran’daki satış açılışının ardından sadece üç dakika içinde 200 bin kilitli siparişe ulaşan model, ilk 18 saatte bu sayıyı 240 binin üzerine taşıdı. Bu hızlı başlangıç, Xiaomi’nin sektöre yalnızca iddialı değil, etkili bir giriş yaptığını da gösterdi.

ÜRETİM KAPASİTESİ YETİŞEMİYOR

Temmuz ayında 30 bini aşkın araç teslim eden Xiaomi, talep karşısında üretim sınırlarını zorluyor. Şirketin verilerine göre şu an YU7 siparişi veren bir müşterinin aracını teslim alması için yaklaşık 59 hafta beklemesi gerekiyor. Yani yeni siparişlerin teslimatı, 2026’nın ikinci yarısına kadar sarkmış durumda.

Xiaomi’nin yeni aracına 3 dakikada 200 bin sipariş

Xiaomi, bu tabloya karşı önlem almaya başladı. Temmuz başında ikinci faz üretim tesisi için geniş kapsamlı bir işe alım süreci başlatıldı. Hedef, artan talebi karşılayacak bir üretim gücüne hızla ulaşmak. Ancak kısa vadede teslimatların hızlanması pek mümkün görünmüyor.

TESLA’YI DA ÇİNLİ RAKİPLERİ DE HEDEF ALIYOR

YU7, Xiaomi’nin SU7 modelinden sonraki ikinci elektrikli aracı ve segmentindeki ilk hamlesi. CLTC standartlarına göre 835 km menzile sahip 96.3 kWh bataryalı baz model, 253.500 yuan (yaklaşık 29.900 €) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Çift motorlu dört çeker Pro versiyon 770 km menzil ve 279.900 yuan fiyat sunarken, en üst düzey Max versiyon ise 508 kW güç, 760 km menzil ve 329.900 yuan (38.800 €) fiyat etiketiyle öne çıkıyor.

Xiaomi’nin yeni aracına 3 dakikada 200 bin sipariş

YU7’nin agresif fiyatlandırması sadece Model Y’yi değil, BYD Sealion 07, Zeekr 7X, Onvo L60 ve Xpeng G7 gibi Çinli elektrikli SUV’ları da sıkıştırmış durumda. Tasarımı ise kimi kullanıcılar tarafından Ferrari Purosangue’ye benzetiliyor.

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ETİKETLER
#Otomobil
#çin
#xiaomi
#tesla
#elektrikli araç
#suv
#Yu7
#Otomobil
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