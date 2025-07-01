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 | Selahattin Demirel

Xiaomi’nin yeni SUV modeli pistte alev aldı

Xiaomi’nin yeni SUV'u YU7 Max şu sıralar frenlerinden çıkan alevle gündemde. Markadan tartışılan durumla ilgili açıklama geldi. Peki bu durum normal mi? İşte detaylar...

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Xiaomi’nin yeni SUV modeli pistte alev aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 20:12

YU7 Max’in frenlerinden çıkan alev, sosyal medyada gündem oldu. Şirket ise oldukça sakin;

Xiaomi’nin dikkat çeken elektrikli SUV modeli YU7 Max, pist testleri sırasında yaşanan sıra dışı bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Test sürüşleri esnasında aracı pit alanına çeken pilotun ardından, aracın ön fren kaliperlerinden çıkan alevler kameraya yansıdı. Kısa sürede yayılan görüntüler, modelin güvenliği hakkında birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Xiaomi’nin yeni SUV modeli pistte alev aldı

619 DERECEYE KADAR ÇIKTI

Paylaşılan videoda, alevlerin çıktığı anda teknik ekibin fren kaliperine birkaç santimetre mesafeden yaptığı sıcaklık ölçümünde 619°C gibi oldukça yüksek bir değer tespit edildi. Bu sıcaklık, alüminyumun erime noktasına yalnızca 40 derece uzaklıkta. Hal böyle olunca, sosyal medya kullanıcıları arasında "Bu kadar yüksek sıcaklık normal mi?" tartışmaları başladı.

XİAOMİ: “ALEV ÇIKMASI NORMAL”

Xiaomi’den yapılan açıklamada ise paniğe gerek olmadığı savunuldu. Şirket, YU7 Max’te düşük metal içerikli organik fren balataları kullanıldığını ve bu tür balataların 600 dereceyi aşan sıcaklıklarda kısa süreli alev almasının olağan olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca fren performansında herhangi bir düşüş tespit edilmediği ve testin kontrollü ortamda sürdüğü de vurgulandı.

REJENERATİF FREN SİSTEMİ DEVREDE DEĞİLDİ

Olay sırasında, aracın fren yükünü azaltmaya yardımcı olan “Master Mode” rejeneratif frenleme sisteminin aktif olmadığı da açıklandı. Bu sistem aktif olduğunda, 0.2G’ye kadar frenleme sağlanabiliyor ve mekanik frenlerin üzerindeki yük azalıyor. Ancak test sürüşü sırasında yalnızca mekanik frenler kullanıldı. Toplam 2.3 ton ağırlığındaki araç için bu, ciddi bir baskı anlamına geliyor.

“STOK HALİYLE PİSTE UYGUN DEĞİL”

Xiaomi, YU7 Max’in stok konfigürasyonuyla pistte yüksek performanslı sürüşler için tasarlanmadığını da net bir şekilde dile getiriyor. Bu tarz sürüşler için kullanıcıların fren diskleri, balatalar ve soğutma sistemleri gibi parçaları yükseltmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor.

ETİKETLER
#xiaomi
#güvenlik
#Yu7 Max
#Fren Alevleri
#Test Sürüşleri
#Yüksek Sıcaklık
#Otomobil
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