Yapay zeka tek tek sıraladı: İşte sanayinin yolunu unutturan, en az yakan o yakıt cimrisi otomobiller

ŞEHİR İÇİNDE YAKIT DEPOSUNU KOKLAYAN VE BÜTÇEYİ KORUYAN EKONOMİK MODELLER

Renault Clio 1.5 dCi: Yılların eskitemediği ve kendini defalarca kanıtlamış bu motor bloğu, efsanevi yakıt ekonomisiyle listenin başında yer alıyor ve yoğun trafikte bile ortalama 4-4.5 litre civarında bir tüketim sunuyor.

Peugeot 208 1.2 PureTech: Benzinli olmasına rağmen dizel araçlara kafa tutan bu ödüllü motor, hafif kasasıyla şehir içi dur-kalk trafiğinde harikalar başarıyor.

Toyota Yaris Hybrid: Kendi kendini şarj edebilen hibrit teknolojisi sayesinde sıkışık trafikte benzin motorunu tamamen devreden çıkararak inanılmaz bir tasarruf sağlıyor.

Fiat Egea 1.3 Multijet: Türkiye'nin en çok tercih edilen aile otomobili, düşük hacimli dizel motoruyla uzun yolda ve şehir içinde cebinizin en büyük dostu oluyor.