Yarı katı hal bataryalı ilk seri üretim elektrikli MG Avrupa yolunda

Çinli MG Motor, elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken yeni bir adım attı. Marka, yarı katı hal bataryaya sahip ilk seri üretim modelini tanıttıktan sonra bu teknolojiyi 2026 sonuna kadar Avrupa’ya getirmeyi planladığını açıkladı.
Çin’de satışa çıkan yeni MG4 Urban, 15.000 doların altında başlayan fiyatıyla öne çıkıyor. Avrupa tarafında bu seviyede bir fiyat etiketi beklenmiyor elbette, ancak modelin yine de geniş kitlelerin ulaşabileceği bir aralıkta kalacağı düşünülüyor.
MG’nin bağlı olduğu SAIC Motor, yeni MG4 modelini Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Şirket, aracı “dünyanın seri üretimdeki ilk yarı katı hal bataryalı elektrikli otomobili” olarak tanımladı.
Çin’de teslimatların Aralık ayında başlamasının ardından, bu yeni batarya teknolojisinin 2026 sonuna kadar Avrupa pazarına da sunulacağı duyuruldu. Bu da elektrikli otomobil rekabetinde önemli bir eşik anlamına geliyor, doğrusu.
Yeni MG4’te kullanılan batarya paketi, geleneksel lityum iyon pillere kıyasla oldukça farklı bir yapıya sahip. Tipik olarak yaklaşık yüzde 20 sıvı elektrolit içeren klasik bataryaların aksine, bu yeni pakette sıvı oranı yalnızca yüzde 5 seviyesinde.
Bu değişim sadece teknik bir detay değil. Çünkü yarı katı hal batarya; daha uzun menzil, yüzde 15 daha hızlı şarj, daha yüksek güvenlik ve özellikle soğuk hava koşullarında daha iyi performans gibi önemli avantajlar sunuyor. Üstelik hücrelerdeki katı elektrolit yapı, batarya ömrünü destekleyen koruyucu bir tabakanın oluşmasına da yardımcı oluyor.
Teknik verilerin tamamı henüz paylaşılmış değil. Ancak Çin’de satılan MG4 modelinde, 53,95 kWh kapasiteli yarı katı mangan bazlı lityum-iyon batarya yer alıyor. Bu versiyon, CLTC standardına göre yaklaşık 530 kilometre menzil sunuyor.
Avrupa’da satışa çıkacak modelin ise WLTP ölçümüne göre yaklaşık 400 kilometre civarında menzil sunması bekleniyor. Bu fark, iki pazarda kullanılan ölçüm standartlarının değişmesinden kaynaklanıyor.
Avrupa fiyatı henüz netleşmiş değil. Buna rağmen aracın, mevcut MG4 Urban modeline yakın bir seviyeden başlaması bekleniyor. Şu anki öngörü, fiyatın yaklaşık 23.500 sterlin civarında olacağı yönünde.
Halihazırda satışta olan MG4 Urban modeli ise benzer kapasitedeki LFP batarya ile yaklaşık 415 kilometre WLTP menzil sunuyor.
MG, yarı katı hal batarya teknolojisini yalnızca bu modelle sınırlı tutmayı düşünmüyor. Şirketin planına göre bu altyapı ilerleyen dönemde MG 4X gibi diğer modellerde de kullanılacak.