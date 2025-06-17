Yeni 2026 Audi Q3 sahneye çıktı! İşte fiyatı ve sürpriz yenilikleri

Ürün gamını tüm hızla yenilemeye devam eden Audi, yeni nesil "Audi Q3" modelini karşımıza çıkardı. Hem dış hem de iç tasarımda kullanıcılar için sürpriz sayılabilecek değişiklikler yapıldı. İşte 2026 Audi Q3 özellikleri ve fiyatı...

Audi bugün düzenlediği etkinlikte otomobil severleri heyecanlandıran yeni nesil Q3 modelini tanıttı. Audi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; tasarımı, teknolojisi ve motor seçenekleriyle dikkat çeken 2026 Audi Q3, markanın crossover segmentindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

YENİ AUDI Q3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Q3'te tasarım anlamında büyük yenilikler göze çarpıyor. Otomobile, tam 25 bin 600 mikro LED içeren Matris LED farlar entegre edilmiş durumda. Gündüz farlarının altına gizlenen ana far mekanizması, ızgarayla neredeyse bütünleşmiş. Arka bölümde ise bölünmüş aydınlatma tasarımı ve ışık barı öne çıkıyor. LED destekli arka aydınlatmalar, kullanıcının tercihlerine göre özelleştirilebiliyor.

Tabii ki de değişiklikler dış tasarımla sınırlı değil. İç mekana baktığımızda kokpit tasarımında 11,9 inçlik dijital gösterge paneli ile 12,8 inçlik bilgi-eğlence ekranı bizi karşılıyor.

Ayrıca akustik cam teknolojisi sayesinde sessiz bir sürüş sunmayı hedefleyen yeni Q3'te vites değiştirici, orta konsoldan kaldırılarak direksiyonun arkasına taşınmış.

Yeni 2026 Audi Q3, farklı motor seçenekleriyle geliyor. Giriş seviyesinde yer alan 1.5 litrelik turboşarjlı motor, hibrit sistem desteğiyle birlikte 148 beygir güç üretiyor. 4 silindirinden 2'si yakıt tasarrufu amacıyla devre dışı kalabilen bu motoru yeterli bulmayanlar ise 261 beygirlik 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğini tercih edebilecek. Bu versiyonun bir avantajı da Quattro dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olması.

Dizel motor tercih edenler içinse 148 beygir gücündeki 2.0 TDI seçeneği, lansmandan kısa bir süre sonra satışa çıkacak.

Bununla birlikte fişli hibrit versiyon da mevcut. 1.5 litrelik motorla eşleştirilen hibrit sistem, toplamda 268 beygir güç üretiyor.

2026 AUDI Q3 FİYATI

Audi, yeni nesil Q3'ün Almanya'da 44.600 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını açıkladı. Eylül ayında Almanya pazarına giriş yapacak model, kısa bir süre sonra Türkiye yollarında da olacak.