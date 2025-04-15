Yeni 2026 BMW 3 EV Mule ilk kez görüntülendi! Izgarada beklenen değişiklik

Yeni nesil BMW 3 serisi sedan, karlı test edilirken görüntülendi. Tasarım olarak 2023 Vision Neue Klasse konseptinden esinlenilen araçta daha önceki nesilde çok şikayet edilen geniş ön ızgaradaki revizyon dikkat çekti.

BMW'nin 2026 yılında satışa sunmayı planladığı 3 Serisi EV Emule eletrikli aracı ilk kez karlı zeminde görüntülendi. Sosyal medyaya sızan görüntüler BMW'nin ICE 3 serisini ortadan kaldıracağı yönündeki korkuları yatıştırırken, 2023 Vision Neue Klasse konseptini hatırlatan köklü stil değişikliklerini de gözler önüne seriyor.

KAPI KOLLARI NEREDE?

Top Speed'de yer alan habere göre, prototip Vision Neue Klasse tasarımındaki gibi dar tavan direkleri ve aracın serasının boyutunu abartan uzun pencerelere sahip. Daha geleneksel görünümlü bir kaputa da yer verilen konseptte gösterişli versiyon ortadan kaldırılıyor. Kapı kolları gizlenen konseptte bir önceki nesilde BMW tutkunlarının çok eleştirdiği ön motor ızgarasının da küçüldüğü gözlemleniyor.



