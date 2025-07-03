Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yeni 2026 Porsche 911 4S modelleri tanıtıldı: Yüksek fiyat, muazzam performans

Alman otomotiv devi Porsche, 2026 model 911 4S serisini resmi olarak tanıttı. İşte araçların özellikleri ve fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni 2026 Porsche 911 4S modelleri tanıtıldı: Yüksek fiyat, muazzam performans
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 17:39

Alman otomotiv devi Porsche, 2026 Porsche 911 4S modellerini resmi olarak tanıttı. Sundukları güçleri ve teknolojiyle donatılmış donanımlarıyla dikkatleri toplayan araçlar, her yeni nesilde olduğu gibi fiyatlarıyla tutkunlarının bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

Yeni 2026 Porsche 911 4S modelleri tanıtıldı: Yüksek fiyat, muazzam performans

2026 PORSCHE 911 4S ÖZELLİKLERİ

2026 911 4S serisi; Carrera 4S, Carrera 4S Cabriolet ve Targa 4S olmak üzere üç farklı gövde tipiyle kullanıcılarla buluşacak. Üç model de 4 tekerlekten çekişi bünyesinde barındırırken, ve motor özellikleri açısından da benzer çizgideler. Yeni 911'lerde Porsche'nin imzası haline gelen sportif ve dinamik tasarım kendisini gösteriyor.

Yeni 2026 Porsche 911 4S modelleri tanıtıldı: Yüksek fiyat, muazzam performans

Performans cephesinde ise 3.0 litrelik çift turbo beslemeli motorlar görev yapıyor. Bu motorlar 473 beygir güç ve 530 Nm tork üretebiliyor. Gücün yere aktarımında ise yalnızca 8 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor.

Ayrıca yeni 911 4S modellerinde standart 911'den daha büyük fren sistemleri ve sportif egzoz seçenekleri sunulması, otomobillerin performansına ve sürüş keyfine ayrı bir değer katıyor.

Yeni 2026 Porsche 911 4S modelleri tanıtıldı: Yüksek fiyat, muazzam performans

İç mekanda ise radikal değişikliklerden kaçınıldığı görülüyor. Tam dijital gösterge paneli ve orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunulurken, sportif direksiyon ise opsiyonel olarak müşterilere sunuluyor.

Yeni 2026 Porsche 911 4S modelleri tanıtıldı: Yüksek fiyat, muazzam performans

2026 PORSCHE 911 4S FİYATLARI

Porsche, yeni 911 4S modelleri için ön sipariş fiyatlarını da paylaştı. Buna göre Carrera 4S modeli 156 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Cabriolet versiyonunu tercih edenler için başlangıç fiyatı 170 bin dolar, Targa 4S modeli ise 171 bin dolar olarak belirlendi.

Bu fiyatların şimdilik geçerli olduğunu ve teslimat dönemine kadar değişiklik gösterebileceğini de belirtmekte fayda var.

Yeni 2026 Porsche 911 4S modelleri tanıtıldı: Yüksek fiyat, muazzam performans
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil devi çalışanlara kötü haberi verdi! Ford fabrika kapatıyor
Mitsubishi'den 5 yıl garantili hibrit SUV geliyor! Renault ile ortak üretildi

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Porsche 911 4S fiyatları ne kadar?
Carrera 4S modeli 156 bin dolar, Cabriolet versiyonu 170 bin dolar, Targa 4S modeli ise 171 bin dolar başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuldu.
ETİKETLER
#Otomobil
#porsche
#spor
#tasarım
#Lüks
#911
#4s
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.