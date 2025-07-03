Yeni 2026 Porsche 911 4S modelleri tanıtıldı: Yüksek fiyat, muazzam performans

Alman otomotiv devi Porsche, 2026 model 911 4S serisini resmi olarak tanıttı. İşte araçların özellikleri ve fiyatları...

Alman otomotiv devi Porsche, 2026 Porsche 911 4S modellerini resmi olarak tanıttı. Sundukları güçleri ve teknolojiyle donatılmış donanımlarıyla dikkatleri toplayan araçlar, her yeni nesilde olduğu gibi fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

2026 PORSCHE 911 4S ÖZELLİKLERİ

2026 Porsche 911 4S serisi; Carrera 4S, Carrera 4S Cabriolet ve Targa 4S olmak üzere üç farklı gövde tipiyle kullanıcılarla buluşacak. Üç model de 4 tekerlekten çekişi bünyesinde barındırırken, tasarım ve motor özellikleri açısından da benzer çizgideler. Yeni 911'lerde Porsche'nin imzası haline gelen sportif ve dinamik tasarım kendisini gösteriyor.

Performans cephesinde ise 3.0 litrelik çift turbo beslemeli motorlar görev yapıyor. Bu motorlar 473 beygir güç ve 530 Nm tork üretebiliyor. Gücün yere aktarımında ise yalnızca 8 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor.

Ayrıca yeni 911 4S modellerinde standart 911'den daha büyük fren sistemleri ve sportif egzoz seçenekleri sunulması, otomobillerin performansına ve sürüş keyfine ayrı bir değer katıyor.

İç mekanda ise radikal değişikliklerden kaçınıldığı görülüyor. Tam dijital gösterge paneli ve orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunulurken, sportif direksiyon ise opsiyonel olarak müşterilere sunuluyor.

2026 PORSCHE 911 4S FİYATLARI

Porsche, yeni 911 4S modelleri için ön sipariş fiyatlarını da paylaştı. Buna göre Carrera 4S modeli 156 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Cabriolet versiyonunu tercih edenler için başlangıç fiyatı 170 bin dolar, Targa 4S modeli ise 171 bin dolar olarak belirlendi.

Bu fiyatların şimdilik geçerli olduğunu ve teslimat dönemine kadar değişiklik gösterebileceğini de belirtmekte fayda var.