Yeni 2027 Hyundai Bayon ne zaman çıkacak, hibrit mi olacak? İşte, tasarımı ve özellikleri

Hyundai Bayon, yeni nesliyle birlikte tasarımından teknolojisine ve motor seçeneklerine kadar kapsamlı bir değişim geçiriyor. Markanın Art of Steel tasarım anlayışını benimseyen yeni Bayon, büyüyen boyutları, 440 litreye ulaşan bagaj hacmi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle B-SUV segmentindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, 2027 Hyundai Bayon Türkiye'ye ne zaman gelecek, hibrit motor seçeneği sunacak mı ve yeni modelin özellikleri neler?

YENİ 2027 HYUNDAİ BAYON NE ZAMAN GELECEK?

Yeni nesil Hyundai Bayon'un 2027'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Modelin Türkiye'deki üretim planı, yerli otomobil pazarındaki konumunu koruması açısından önem taşıyor. Satış başlangıcının ocak veya şubat aylarında gerçekleşmesi öngörülse de kesin tarih, donanım seçenekleri ve Türkiye fiyatları henüz netleşmiş değil.

Yeni Bayon, önceki nesle göre daha büyük gövdesi, belirgin SUV karakteri ve yenilenen kabin tasarımıyla dikkat çekiyor. İlk aşamada 1,0 litrelik turbo benzinli motor seçenekleriyle sunulması planlanan modelin hibrit versiyonunun da 2027 yılı içerisinde ürün gamına katılması bekleniyor.

YENİ BAYON'UN TASARIMI

Hyundai, yeni Bayon'da markanın Art of Steel adını verdiği tasarım anlayışını öne çıkarıyor. Daha köşeli gövde çizgileri, yükseltilmiş duruş, belirgin çamurluklar ve yatay aydınlatma imzası, modelin SUV karakterini güçlendiriyor. Ön bölümde şekillendirilmiş kaput, projeksiyon tipi LED farlar ve alt koruma detayları bulunuyor. Yan tarafta siyah gövde kaplamaları, tavan rayları ve kontrast renkli parçalar kullanılıyor.

Yeni modelde donanım seviyesine göre 18 inçe kadar jant seçenekleri, siyah tavan ve mat gövde renkleri tercih edilebiliyor. Vibrant Blue Matte, Ice Blue Matte ve Fierce Red Matte renkleri tasarım seçenekleri arasında yer alıyor. Daha sportif görünüm isteyenler için hazırlanan N Line versiyonu ise özel ızgara detayları, 18 inçlik jantları, parlak siyah kaplamaları ve çift egzoz çıkışıyla diğer seçeneklerden ayrılıyor.

YENİ HYUNDAI BAYON'UN İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ

Yeni Bayon'un kabininde donanım seviyesine bağlı olarak iki adet 12,3 inç ekran bir arada sunuluyor. Multimedya ekranı ile dijital gösterge panelinin aynı düzlemde konumlandırılması, sürücü odaklı bir kokpit düzeni oluşturuyor. Fiziksel kontrol tuşları korunurken kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de kullanım kolaylığını artırıyor. Hyundai Digital Key 2 sistemi sayesinde uyumlu akıllı telefon veya akıllı saat üzerinden aracın kapılarını açmak ve motorunu çalıştırmak mümkün olacak.

Konfor donanımları arasında kablosuz telefon şarjı, USB-C bağlantıları, çift bölgeli otomatik klima ve ambiyans aydınlatması bulunuyor. Donanıma göre ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma, arka koltuklarda ısıtma, ayarlanabilir koltuk sırtlıkları ve panoramik cam tavan gibi özellikler de sunulabilecek. Sekiz hoparlörlü Bose ses sistemi ise seçenekler arasında yer alıyor. Bazı multimedya ve konfor özelliklerinin pazara ve donanım seviyesine göre değişebileceği belirtiliyor.

YENİ HYUNDAI BAYON'UN BOYUTLARI VE BAGAJ HACMİ NE KADAR?

Yeni Hyundai Bayon, 4.245 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 2.600 mm aks mesafesine sahip. Tavan rayları dahil yüksekliği benzinli versiyonlarda jant seçimine göre 1.565-1.570 mm, hibrit versiyonda ise 1.555-1.560 mm arasında değişiyor. Büyüyen gövde ve aks mesafesi, özellikle arka koltuklarda daha geniş bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Bagaj hacmi benzinli versiyonlarda 440 litreye ulaşıyor. Hibrit modelde ise batarya ve güç sistemi yerleşimi nedeniyle bu değer 397 litre olarak açıklanıyor. Bagaj tabanının altında ek saklama alanları ve kullanılmadığında kaldırılabilen bagaj örtüsü de günlük kullanım kolaylığını destekliyor. Böylece yeni Bayon, şehir içi kullanımın yanında ailelerin bagaj ihtiyacına da yanıt vermeyi hedefliyor.

YENİ HYUNDAI BAYON HİBRİT Mİ?

Yeni Hyundai Bayon, ilk etapta 1,0 litrelik T-GDI turbo benzinli motorlarla satışa sunulacak. Motor seçenekleri 90 ve 115 beygir güç üretiyor. Alt güç seçeneğinde altı ileri manuel şanzıman bulunurken donanım ve motor tercihine göre yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da sunulabiliyor. Benzinli versiyonların önden çekişli olması planlanıyor.

Ürün gamına daha sonra 1,6 litrelik GDI benzinli motor ile elektrik motorunu bir araya getiren tam hibrit seçeneğin eklenmesi bekleniyor. Toplam 138 beygir güç üretecek sistemde altı ileri çift kavramalı şanzıman kullanılacak. Hibrit versiyonda adaptif rejeneratif frenleme sistemi de bulunacak. Bu teknoloji, sürüş koşullarına göre enerji geri kazanımını ayarlamaya yardımcı olurken sürücünün direksiyon arkasındaki kulakçıklarla geri kazanım seviyesini değiştirmesine olanak tanıyacak.

YENİ HYUNDAI BAYON'UN GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Bayon'da donanıma bağlı olarak Hyundai SmartSense sürüş destek sistemleri sunulacak. Bu kapsamda önden çarpışma önleme asistanı, şerit takip desteği, adaptif hız sabitleyici ve kör nokta çarpışma önleme gibi sistemler bulunuyor. Daha üst donanımlarda otoyol sürüş asistanı, çevre görüş kamerası ve kör nokta görüntüleme gibi teknolojilerin de sunulması planlanıyor.

Arka çapraz trafik çarpışma önleme ve geri manevrada çarpışmayı önlemeye yardımcı park desteği de yeni modelin güvenlik donanımları arasında yer alıyor. Bu sistemler sürücünün çevresini daha iyi takip etmesine ve olası risklere karşı daha erken uyarılmasına yardımcı oluyor. Donanım kapsamının ülkelere ve versiyonlara göre değişebileceği için Türkiye'de satışa sunulacak modellerin kesin özelliklerinin ayrıca açıklanması gerekiyor.

YENİ HYUNDAİ BAYON FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni nesil Hyundai Bayon'un Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı. Fiyatın motor seçeneği, donanım seviyesi, şanzıman ve tercih edilen ek özelliklere göre değişmesi bekleniyor. İlk etapta satışa sunulacak turbo benzinli versiyonların ardından hibrit seçeneğin de ürün gamına eklenmesiyle fiyat aralığının genişlemesi mümkün olacak.

Türkiye fiyatlarının satış tarihi yaklaştığında netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut neslin fiyatları, yeni modelin kesin satış fiyatı olarak değerlendirilmemeli. Özellikle 138 beygirlik hibrit versiyonun fiyatı ve Türkiye'de hangi donanım seviyeleriyle sunulacağı henüz kesinleşmiş değil.