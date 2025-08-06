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 | Ömer Faruk Dogan

Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor

Audi'nin premium SUV segmentindeki modelleri Q5 ve Q5 Sportback, Türkiye yollarına çıktı. Her iki aracın da 100 kilometredeki yakıt tüketimi dikkat çekiyor.

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Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 16:48

'nin premium segmentindeki güçlü temsilcisi Q5 ile dinamik coupé versiyonu Q5 Sportback, Türkiye'de satışa sunuldu. Gelişmiş teknolojik donanımları ve hem dizel hem benzinli seçenekleriyle gelen modeller, Audi showroomlarında yerini aldı.

Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor

2025 AUDI Q5 NELER SUNUYOR?

Yeni Q5 ve Q5 Sportback, 2.0 litrelik TDI dizel ve TFSI benzinli motor seçenekleriyle geliyor. Her iki motor da 150 kW (204 HP) güç üretirken, sırasıyla 400 Nm ve 340 Nm tork sunuyorlar. Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araçlar, 0'dan 100 km/sa hıza sırasıyla 7,4 ve 7,2 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise 226 km/sa olarak belirtiliyor.

Yakıt tüketimi açısından da dikkat çeken modeller, WLTP normlarına göre TDI versiyonda 5,9 – 6,8 litre/100 km, TFSI versiyonda ise 6,7 – 7,9 litre/100 km arasında değişen değerlerle verimlilik sunuyor. CO₂ emisyon değerleri ise 155 – 180 g/km aralığında belirlenmiş durumda.

Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor

2025 AUDI Q5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Yeni nesil Matrix LED farlar ile artırılmış aydınlatma performansı
  • Q5’e özgü karakteristik ön görünüm
  • Arka bölümde 266 segmentli, 6 panelli Dijital OLED farlar
  • 8 farklı dijital ışık imzası seçeneğiyle kişiselleştirme
Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor
  • Sanal pedal yansıması ile eller doluyken kolay bagaj açma
  • 18 ila 21 inç arası jant seçenekleri (sportiflik ve kişiselleştirme olanağı)
  • Eşya gözü ve depolama paketi ile arka koltukların 10 cm öne kaydırılabilmesi
  • Yenilenen yükleme eşiği, bagaja eşya yerleştirmeyi kolaylaştırıyor
  • Bagaj örtüsünün zemin altına yerleştirilebilmesi ile pratik kullanım
  • Q5 SUV: Normal: 520 litre, koltuklar yatırıldığında: 1.473 litre
  • Q5 Sportback: Normal: 515 litre, Koltuklar yatırıldığında: 1.415 litre
Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor
  • 30 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması
  • Sesli kontrol ve dokunmatik ekran senkronizasyonu
  • Dokunmaya duyarlı, titreşimli direksiyon düğmeleri
  • 14,5 inç kavisli OLED MMI panoramik ekran
  • 11,9 inç Audi sanal kokpit plus
Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor
  • 10,9 inç MMI ön yolcu ekranı
  • Dinamik gizlilik modu sayesinde yolcu ekranı sürücü tarafından görülemiyor
  • Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi
  • 0-100 km/sa hızlanma: TDI: 7,4 saniye, TFSI: 7,2 saniye
  • Maksimum hız: 226 km/sa
Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor

2025 AUDI Q5 FİYAT

Yeni Audi Q5 SUV başlangıç fiyatı 6 milyon 734 bin 124 TL olarak belirlenirken, Audi Q5 Sportback ise 7 milyon 249 bin 284 TL'den satışa sunuldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Audi Q5 modellerinin fiyatları ne kadar?
2025 Audi Q5 SUV modeli 6.734.124 TL'den, Q5 Sportback ise 7.249.284 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
ETİKETLER
#suv
#audi
#motor
#Teknoloji
#Q5
#Q5 Sportback
#Luxe
#Otomobil
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