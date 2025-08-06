Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor

Audi'nin premium SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Q5 ile dinamik coupé versiyonu Q5 Sportback, Türkiye'de satışa sunuldu. Gelişmiş teknolojik donanımları ve hem dizel hem benzinli motor seçenekleriyle gelen modeller, Audi showroomlarında yerini aldı.
2025 AUDI Q5 NELER SUNUYOR?
Yeni Q5 ve Q5 Sportback, 2.0 litrelik TDI dizel ve TFSI benzinli motor seçenekleriyle geliyor. Her iki motor da 150 kW (204 HP) güç üretirken, sırasıyla 400 Nm ve 340 Nm tork sunuyorlar. Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araçlar, 0'dan 100 km/sa hıza sırasıyla 7,4 ve 7,2 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise 226 km/sa olarak belirtiliyor.
Yakıt tüketimi açısından da dikkat çeken modeller, WLTP normlarına göre TDI versiyonda 5,9 – 6,8 litre/100 km, TFSI versiyonda ise 6,7 – 7,9 litre/100 km arasında değişen değerlerle verimlilik sunuyor. CO₂ emisyon değerleri ise 155 – 180 g/km aralığında belirlenmiş durumda.
2025 AUDI Q5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yeni nesil Matrix LED farlar ile artırılmış aydınlatma performansı
Q5’e özgü karakteristik ön görünüm
Arka bölümde 266 segmentli, 6 panelli Dijital OLED farlar
8 farklı dijital ışık imzası seçeneğiyle kişiselleştirme
Sanal pedal yansıması ile eller doluyken kolay bagaj açma
18 ila 21 inç arası jant seçenekleri (sportiflik ve kişiselleştirme olanağı)
Eşya gözü ve depolama paketi ile arka koltukların 10 cm öne kaydırılabilmesi