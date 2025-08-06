Yeni Audi Q5 ve Q5 Sportback Türkiye'de satışta: 100 kilometrede yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor

Audi'nin premium SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Q5 ile dinamik coupé versiyonu Q5 Sportback, Türkiye'de satışa sunuldu. Gelişmiş teknolojik donanımları ve hem dizel hem benzinli motor seçenekleriyle gelen modeller, Audi showroomlarında yerini aldı.

2025 AUDI Q5 NELER SUNUYOR?

Yeni Q5 ve Q5 Sportback, 2.0 litrelik TDI dizel ve TFSI benzinli motor seçenekleriyle geliyor. Her iki motor da 150 kW (204 HP) güç üretirken, sırasıyla 400 Nm ve 340 Nm tork sunuyorlar. Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araçlar, 0'dan 100 km/sa hıza sırasıyla 7,4 ve 7,2 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise 226 km/sa olarak belirtiliyor.

Yakıt tüketimi açısından da dikkat çeken modeller, WLTP normlarına göre TDI versiyonda 5,9 – 6,8 litre/100 km, TFSI versiyonda ise 6,7 – 7,9 litre/100 km arasında değişen değerlerle verimlilik sunuyor. CO₂ emisyon değerleri ise 155 – 180 g/km aralığında belirlenmiş durumda.

2025 AUDI Q5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil Matrix LED farlar ile artırılmış aydınlatma performansı

ile artırılmış aydınlatma performansı Q5’e özgü karakteristik ön görünüm

Arka bölümde 266 segmentli, 6 panelli Dijital OLED farlar

8 farklı dijital ışık imzası seçeneğiyle kişiselleştirme

Sanal pedal yansıması ile eller doluyken kolay bagaj açma

ile eller doluyken kolay bagaj açma 18 ila 21 inç arası jant seçenekleri (sportiflik ve kişiselleştirme olanağı)

(sportiflik ve kişiselleştirme olanağı) Eşya gözü ve depolama paketi ile arka koltukların 10 cm öne kaydırılabilmesi

ile arka koltukların Yenilenen yükleme eşiği , bagaja eşya yerleştirmeyi kolaylaştırıyor

, bagaja eşya yerleştirmeyi kolaylaştırıyor Bagaj örtüsünün zemin altına yerleştirilebilmesi ile pratik kullanım

ile pratik kullanım Q5 SUV : Normal: 520 litre, k oltuklar yatırıldığında: 1.473 litre

: Normal: oltuklar yatırıldığında: Q5 Sportback: Normal: 515 litre, Koltuklar yatırıldığında: 1.415 litre

30 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması

Sesli kontrol ve dokunmatik ekran senkronizasyonu

Dokunmaya duyarlı, titreşimli direksiyon düğmeleri

14,5 inç kavisli OLED MMI panoramik ekran

11,9 inç Audi sanal kokpit plus

10,9 inç MMI ön yolcu ekranı

Dinamik gizlilik modu sayesinde yolcu ekranı sürücü tarafından görülemiyor

sayesinde yolcu ekranı sürücü tarafından görülemiyor Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi

0-100 km/sa hızlanma : TDI: 7,4 saniye, TFSI: 7,2 saniye

: TDI: TFSI: Maksimum hız: 226 km/sa

2025 AUDI Q5 FİYAT

Yeni Audi Q5 SUV başlangıç fiyatı 6 milyon 734 bin 124 TL olarak belirlenirken, Audi Q5 Sportback ise 7 milyon 249 bin 284 TL'den satışa sunuldu.