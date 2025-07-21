Yeni BYD Sealion yollara çıkıyor

BYD, Ocean serisine ait yepyeni bir SUV modelini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Sealion 06 adını taşıyan model, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle 24 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacak. Fiyat aralığı ise 22.290 ila 27.860 dolar arasında olacak.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT VERSİYONLAR

Sealion 06’nın tamamen elektrikli versiyonu, BYD’nin gelişmiş e-Platform 3.0 Evo altyapısını kullanıyor. Hibrit versiyonda ise markanın 5. nesil DM-i teknolojisi bulunuyor. Her iki model de Ocean serisinin karakteristik tasarım çizgilerini taşıyor: Kapalı ön yüz, bölünmüş far yapısı, çift alt ızgara ve dalga formunda stop lambaları öne çıkan detaylar arasında.

BYD ayrıca bu modelde, gelişmiş sürüş destek sistemi “God’s Eye C (DiPilot 100)” teknolojisini de sunmayı planlıyor.

BOYUTLARI VE TEKNİK DETAYLAR

Orta boy SUV segmentinde konumlanan araç, 4810 mm uzunluk, 1920 mm genişlik, 1675 mm yükseklik ve 2820 mm aks mesafesi ile geliyor. Hibrit modelde 99 hp güç üreten 1.5 litrelik benzinli motor, 160 kW’lık elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. İki farklı Blade batarya seçeneği (18.3 kWsa ve 26.6 kWsa) sunuluyor. Bu bataryalarla 93 km ve 130 km saf elektrikli sürüş menzili elde edilebiliyor.

Elektrikli versiyonda ise üç farklı seçenek var:

Tek motorlu versiyonlar:

180 kW (241 hp) veya 170 kW (228 hp) güç

65.28 kWsa veya 78.72 kWsa Blade batarya

CLTC’ye göre 520 km ile 605 km menzil

Çift motorlu versiyon:

Ön motor 110 kW, arka motor 180 kW

Aynı batarya paketleriyle 520 ila 605 km menzil

KABİN VE İÇ MEKÂN DETAYLARI

İç tasarımda T şeklinde bir yerleşim tercih edilmiş. Ortada büyük dokunmatik bir multimedya ekranı, dikdörtgen gösterge paneli ve dört kollu düz tabanlı bir direksiyon simidi yer alıyor. Orta konsolda ise iki bardaklık, mini buzdolabının sıcaklığını ayarlayan döner bir düğme ve kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Küçük buzdolabı yaklaşık dört şişe kapasitesine sahip.

BAGAJ HACMİYLE İDDİALI

Sealion 06, sunduğu bagaj kapasitesiyle de öne çıkıyor. Ön kısımda 142 litrelik bir “frunk” (ön bagaj) yer alırken, arka bagaj hacmi tam 757 litre. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1.630 litreye kadar çıkabiliyor.