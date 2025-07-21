Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yeni BYD Sealion yollara çıkıyor

BYD'nin yeni SUV modeli Sealion 06, elektrikli ve hibrit versiyonlarıyla 24 Temmuz’da Çin’de satışta. Şık tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni BYD Sealion yollara çıkıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:06

, Ocean serisine ait yepyeni bir SUV modelini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Sealion 06 adını taşıyan model, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle 24 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacak. Fiyat aralığı ise 22.290 ila 27.860 dolar arasında olacak.

Yeni BYD Sealion yollara çıkıyor

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT VERSİYONLAR

Sealion 06’nın tamamen elektrikli versiyonu, BYD’nin gelişmiş e-Platform 3.0 Evo altyapısını kullanıyor. Hibrit versiyonda ise markanın 5. nesil DM-i teknolojisi bulunuyor. Her iki model de Ocean serisinin karakteristik tasarım çizgilerini taşıyor: Kapalı ön yüz, bölünmüş far yapısı, çift alt ızgara ve dalga formunda stop lambaları öne çıkan detaylar arasında.

BYD ayrıca bu modelde, gelişmiş sürüş destek sistemi “God’s Eye C (DiPilot 100)” teknolojisini de sunmayı planlıyor.

Yeni BYD Sealion yollara çıkıyor

BOYUTLARI VE TEKNİK DETAYLAR

Orta boy SUV segmentinde konumlanan araç, 4810 mm uzunluk, 1920 mm genişlik, 1675 mm yükseklik ve 2820 mm aks mesafesi ile geliyor. Hibrit modelde 99 hp güç üreten 1.5 litrelik benzinli motor, 160 kW’lık elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. İki farklı Blade batarya seçeneği (18.3 kWsa ve 26.6 kWsa) sunuluyor. Bu bataryalarla 93 km ve 130 km saf elektrikli sürüş menzili elde edilebiliyor.

Elektrikli versiyonda ise üç farklı seçenek var:

Tek motorlu versiyonlar:

180 kW (241 hp) veya 170 kW (228 hp) güç

65.28 kWsa veya 78.72 kWsa Blade batarya

CLTC’ye göre 520 km ile 605 km menzil

Çift motorlu versiyon:

Ön motor 110 kW, arka motor 180 kW

Aynı batarya paketleriyle 520 ila 605 km menzil

Yeni BYD Sealion yollara çıkıyor

KABİN VE İÇ MEKÂN DETAYLARI

İç tasarımda T şeklinde bir yerleşim tercih edilmiş. Ortada büyük dokunmatik bir multimedya ekranı, dikdörtgen gösterge paneli ve dört kollu düz tabanlı bir direksiyon simidi yer alıyor. Orta konsolda ise iki bardaklık, mini buzdolabının sıcaklığını ayarlayan döner bir düğme ve kablosuz şarj ünitesi bulunuyor. Küçük buzdolabı yaklaşık dört şişe kapasitesine sahip.

Yeni BYD Sealion yollara çıkıyor

BAGAJ HACMİYLE İDDİALI

Sealion 06, sunduğu bagaj kapasitesiyle de öne çıkıyor. Ön kısımda 142 litrelik bir “frunk” (ön bagaj) yer alırken, arka bagaj hacmi tam 757 litre. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1.630 litreye kadar çıkabiliyor.

Yeni BYD Sealion yollara çıkıyor
ETİKETLER
#byd
#elektrikli suv
#Sealion 06
#Hibrit Suv
#Byd Ocean Serisi
#Çin Otomobili
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.