Yeni nesil bilmez, eskiler unutmaz! İşte tarihe iz bırakan en güçlü otomobiller

Tarihin en çok konuşulan en iyi performans verdiği değerlendirilen otomobillerin büyük hayran kitlesi var. Otomobil tutkunları performans odaklı eski araçları halen takip ediyor. Piyasaya ilk çıktığında büyük etki yapan otomobillerin listesi dikkat çekti.
Otomobil tutkunları, yeryüzünü süsleyen en unutulmaz ve güçlü performans otomobillerinden bazıları söz konusu olduğunda gerçekten iyi bir hafızaya sahip olma eğiliminde. Bazı gerçek mühendislik harikaları genellikle showroomlarda ve müzayedelerde unutulmuş halde kalıyor. Bugün ise teknolojinin gelişmesiyle birbirinden farklı özellikleri olan çok sayıda kaliteli-kalitesiz otomobil çıkıyor. Yeni modeller ve yeni sürücüler performansıyla bilinen eski otomobilleri unutuyor.
Bir otomobil fuarında, ikinci el araç satan bir yerde veya birinin garajında paslanmış halde bulunan eski otomobillerin bazıları araştırıldı. Tarihten izi silineceği düşünülen bazı otomobiller öne çıktı. İşte performansıyla göz dolduran eski otomobiller...
Ford Mustang Mach 1 (1969–1970, 2003–2004, 2021)
Kağıt üzerinde, Mach 1 bir efsane olmalıydı. Ford'un performans odaklı Mustang fastback modeli, 1969'da standart 250 beygir gücü üreten 351 Windsor V8 motoruyla piyasaya sürüldü; isteğe bağlı yükseltmeler arasında gürleyen 428 Cobra Jet de vardı; bu motor, aracı altı saniyenin altında 0'dan 100 km/s hıza ve çeyrek mili 13 saniyenin üstünde bir sürede ulaştırabiliyordu.
Mach 1, Boss 302 ve Boss 429'un gölgesinde kalmıştı. Boss modelleri homologasyon varyantlarını karşılamak üzere üretilmişti ve gerçek bir motor sporları geçmişine sahipti. Bu versiyon, 4.6 litrelik V8 motorundan 305 beygir güç üretiyor, standart GT'den daha iyi yol tutuşuna sahip oluyordu. 17 yıllık bir aradan sonra, Mach 1 adı, üretimi durdurulan Shelby GT350'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için 2021'de yeniden ortaya çıkarıldı.
Pontiac G8 GXP (2009)
2009 model yılı için tanıtılan bu araç, arkadan itişli, Avustralya yapımı bir spor sedan olup, Corvette'ten ödünç alınan 6.2 litrelik LS3 V8 motoruyla 415 beygir gücü ve 415 lb-ft tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 4,5 saniyede ulaşıyordu. Altı vitesli manuel şanzıman seçeneği de bulunuyordu. General Motors'un finans durumunun çok iyi olmaması sebebiyle Pontiac, Saab , Hummer ve Saturn "gereksiz" olarak değerlendirildi.
Volkswagen Corrado (1988–1995)
Golf platformu üzerine inşa edilmiş ancak şık, alçak bir spor coupe'ye dönüştürülmüş olan araç, 1988 yılında Volkswagen'in yaklaşık 160 beygir gücü üreten süperşarjlı 1.8 litrelik G60 motoruyla piyasaya sürüldü. Ancak VW, 1992 yılında kaputun altına dar açılı VR6 motorunu yerleştirerek gerçek bir şov yaptı; 178 beygir gücü üreten 2.8 litrelik altı silindirli bu motor, aracı özel bir şeye dönüştürdü. Eşsiz sesinin yanı sıra, bu benzersiz motor, Corrado VR6'nın 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 6.7 saniyede ulaşmasını ve 230 km/s azami hıza çıkmasını sağladı. Özellikle, Corrado VR6, dönemin çoğu performanslı hatchback'inin ulaşamadığı bir incelik ve zarafetle tüm bunları başardı; 1992 yılında otomatik olarak açılan arka spoyler gibi gelişmiş teknolojilere sahipti.
Corrado VR6'nın 1992 başlarındaki başlangıç fiyatı 21.840 dolardı; bu, Volkswagen alıcılarının daha büyük 16 valfli Golf GTI'yı 14.000 doların altında alabileceği bir dönemde, bir Volkswagen için oldukça yüksek bir meblağdı. Daha da kötüsü, diğer spor otomobil alıcılarının 22.000 doların altında birçok seçeneği vardı; bunlar arasında Toyota MR2 Turbo (SW20), Mazda Miata ve Ford Mustang GT de bulunuyordu.
Durumu daha iyi anlamak için, o yılki BMW 3 Serisi'nin fiyatı 23.275 dolardı. Alman markası olmasına rağmen, VW'nin ABD'deki marka prestiji, alıcıların zihninde bu yüksek fiyatı haklı çıkaracak kadar güçlü değildi. Sonuç olarak, üretim süresi boyunca satışlar mütevazı kaldı. Yedi yıl boyunca dünya çapında sadece yaklaşık 97.000 adet üretildi ve ABD bu satışlardan oldukça küçük bir pay aldı. 1995 yılında sessizce üretimi durduruldu.
Mazda 323 GTX (1988–1989)
Mazda, kendi alanında, yüksek performanslı araçlar konusunda öncü olmuştur. Bunlar arasında, yüksek performans uygulamaları için Wankel döner motorlarında devrim yaratan RX-7, RX-8 ve Cosmo gibi araçlar yer almaktadır. Ayrıca, mütevazı MX-5 Miata, Triumph, MG ve Lotus gibi markaların İngiliz roadster'larına Mazda'nın kendi saygı duruşudur ; 20. yüzyıl geleneğini dört nesil boyunca sürdürmektedir.
Ancak Mazda 323 GTX aynı ilgiyi görmüyor ve bu ilgi oldukça önemsiz. 1988'de tanıtılan 323 GTX, Mazda'nın 1980'lerin sonlarında FIA Grup A uluslararası ralli yarışmaları için homologasyon amacıyla ürettiği kompakt, dört tekerlekten çekişli, turboşarjlı bir hatchback'ti. 132 beygir gücünde, 1,6 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motora sahip olan araç, 1040 kilogramın altında bir ağırlığa sahipti ve gelişmiş bir dört tekerlekten çekiş sistemiyle gücü dört tekerleğe birden aktarıyordu; bu sistem, ön ve arka akslar arasında tork dağılımını aktif olarak değiştirebiliyordu. Sonuç olarak, 9 saniyeden kısa sürede 100 km/s hıza ulaşabilen ve daha da önemlisi virajları kolaylıkla alabilen bir otomobil ortaya çıktı.
Kia Stinger GT (2018–2023)
Listedeki en yeni modellerden. BMW'nin M3 ve M5'ten sorumlu ismi Albert Biermann'ın yönetiminde geliştirilen Stinger GT, 2018 yılında Alman DNA'sını kopyalayan, arkadan veya dört tekerlekten çekişli bir grand touring fastback olarak piyasaya sürüldü. Kaputun altında, 365 beygir gücü ve 376 lb-ft tork üreten çift turboşarjlı 3.3 litrelik bir V6 motor bulunuyordu. Bu sayede 0'dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum hızı 278 km/s'ye çıkabiliyordu. Ayrıca GT'de adaptif amortisörler, sınırlı kaymalı diferansiyel, Brembo frenler ve Nürburgring ayarlı bir şasi de vardı. Yaklaşık 52.000 dolarlık fiyatıyla, BMW, Mercedes ve Audi'nin benzer modellerinden daha ucuzdu ve performans ölçütlerinin çoğunda onlarla eşleşiyordu.