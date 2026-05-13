Yeni nesil bilmez, eskiler unutmaz! İşte tarihe iz bırakan en güçlü otomobiller

Ancak Mazda 323 GTX aynı ilgiyi görmüyor ve bu ilgi oldukça önemsiz. 1988'de tanıtılan 323 GTX, Mazda'nın 1980'lerin sonlarında FIA Grup A uluslararası ralli yarışmaları için homologasyon amacıyla ürettiği kompakt, dört tekerlekten çekişli, turboşarjlı bir hatchback'ti. 132 beygir gücünde, 1,6 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motora sahip olan araç, 1040 kilogramın altında bir ağırlığa sahipti ve gelişmiş bir dört tekerlekten çekiş sistemiyle gücü dört tekerleğe birden aktarıyordu; bu sistem, ön ve arka akslar arasında tork dağılımını aktif olarak değiştirebiliyordu. Sonuç olarak, 9 saniyeden kısa sürede 100 km/s hıza ulaşabilen ve daha da önemlisi virajları kolaylıkla alabilen bir otomobil ortaya çıktı.