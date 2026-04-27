Yeni nesil BYD Atto 3 tanıtıldı! Sadece 9 dakikada şarj oluyor

Çinli otomotiv devi BYD, Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı yeni nesil Atto 3 modeliyle menzil ile şarj süresi konularında çıtayı yükseltiyor. Keskinleşen tasarım hatları, artan sürüş menzili ve markanın yepyeni 'flash' hızlı şarj teknolojisi, aracın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Mevcut Atto 3 Evo modelinin tasarım dilini bir üst seviyeye taşıyan yeni elektrikli crossover, yuvarlak hatlara ve tanıdık 'ejderha yüzü' ön tasarıma sahip. İç mekanı genişletmek amacıyla dingil mesafesi 50 mm uzatılan aracın arka bölümüne LED ışık çubuğu eklendi.
Kabin içine geçildiğinde, dijital gösterge paneli artık havada süzülmek yerine doğrudan konsolun içine entegre edilirken, merkeze yerleştirilen geniş dokunmatik ekran varlığını koruyor. 5 kişilik oturma kapasitesi sunan modelin bagaj hacmi 490 litreden 750 litreye çıkarılarak geniş aileler için önemli bir avantaj sağlanıyor. Depolama alanı ise 101 litreden 180 litreye yükselirken, kaputun artık manuel yerine elektronik olarak açılması dikkat çekiyor.
İlk etapta Çin pazarında satışa sunulacak olan yeni Atto 3, tamamen arkadan itişli iki farklı versiyonla geliyor. Mevcut Atto 3 Evo modeli çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir güç aktarma sistemiyle de satın alınabiliyor.
Kullanıcılara 268 bg ve 321 bg olmak üzere iki ayrı güç seçeneği sunuluyor. Araçlar Çin'in CLTC değerlerine göre, sırasıyla 540 km ve 627 km menzil vadediyor. Avrupa'da uygulanan WLTP standardından farklı olarak CLTC sistemi, menzil hesaplama konusunda daha esnek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, güncel Atto 3 Evo modelinin WLTP menzili 508 km seviyesinde.
Aracın en dikkat çekici yeniliği şüphesiz şarj hızı. Yeni Atto 3, markanın 1500 kW kapasiteli yeni 'flash' şarj cihazlarına bağlandığında 9 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 97 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.