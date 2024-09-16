Yeni Peugeot 3008 artık Türkiye yollarında! Elektrikli versiyona büyük ilgi

16 Eylül 2024 14:46 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:03

Peugeot, yenilediği SUV modeli 3008’in Türkiye satışlarına start verdi. Markanın en büyük yetkili bayi Mepa'nın Bahçelievler'deki showroom'unda lansmanı yapılan araç otomobil tutkunlarının beğenisini kazandı.

Peugeot​, İstanbul​'daki en büyük yetkili bayii Mepa'da en beğenilen SUV​ modellerinden 3008'in yenilenmiş versiyonunu otomobil severlerle buluşturdu. Lansmanla birlikte yeni 3008 ve E-3008'i satışa sunuldu. Test sürüşü etkinliğine de yer verilen lansmanda araçlar misafirlerin büyük beğenisini kazandı.

E-3008'DE YÜZDE 20 SATIŞ HEDEFİ

Elektrikli otomobil piyasasına büyük bir iddia ile giren yeni E-3008, Stellantis'in yeni platform yatırımı olan STLA'nın orta boyutlu yeni nesil platformu üzerinde yükselen ilk model konumunda. Peugeot Türkiye aracın bu seneki satışın yaklaşık yüzde 20'sinin elektrikli versiyon olmasını hedefliyor. E-3008'in 210 HP'lik elektrikli versiyonu, aynı zamanda 500 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle öne çıkıyor.

500 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Türkiye'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ve E-3008, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP'lik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollarda olacak.

Ülkemizde satışa sunulan yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6'nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL'den, 73 kWsa batarya kapasitesi ile ve 500 km'lik (WLTP) elektrikli menzili sunan yeni E-3008'in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL olarak belirlendi.