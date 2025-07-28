Yeni Renault Clio’dan ilk görüntü geldi

Yeni Clio’nun selefi olan beşinci nesil, bir makyaj operasyonuyla yoluna devam ediyordu. Ancak altıncı nesil için Renault bu kez işi daha ileri taşıyor. Autocar’ın haberine göre, yeni Clio tamamen baştan yaratılıyor. Öyle ki, tasarımda artık çok daha belirgin bir ön burun, çift katmanlı arka spoyler gibi detaylar öne çıkıyor. Otomobil artık sadece hibrit motorla satışa sunulacak. Benzinli versiyonlara veda ediliyor.

CLİO ARTIK HİBRİTLE YOL ALACAK

Yeni modelin kalbinde, Renault’un güncellenmiş E-Tech hibrit sistemi bulunuyor. Bu sistem, atmosferik dört silindirli bir motorla birlikte iki elektrik motorundan oluşuyor. Toplamda 143 beygir güç ve 205 Nm tork sunan bu yapı, çevreci sürüş kadar performans odaklı da bir seçenek vadediyor. Üstelik bu motor seçimi sadece teknik bir yenilik değil; Avrupa Birliği’nin sıkılaştırdığı emisyon kuralları nedeniyle de mecburi hale geliyor.

2025 itibarıyla üreticiler ortalama 93,6 g/km karbon salımını tutturmak zorunda. Bu rakam 2030’da neredeyse yarıya inerek 49,5 g/km’ye düşecek. Yeni Clio, bu sınırlar düşünülerek tasarlandı.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ DEĞİL AMA…

Renault, Clio’nun yeni neslinde tamamen elektrikli versiyonu şimdilik gündeme almıyor. Marka, bu alandaki iddiasını Renault 5 modeliyle sürdürüyor. Yeni Clio ise hibrit formuyla, hem geleneksel sürüş hissinden vazgeçemeyenlere hem de çevreci çözümler arayanlara hitap edecek.

Renault’un 2019’da tanıttığı CMF-B platformunun geliştirilmiş versiyonunu temel alacak model, hem daha verimli hem de daha ekonomik olacak. Avrupa yollarında 2026 model yılı olarak yerini alması bekleniyor.



