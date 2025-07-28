Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Yeni Renault Clio’dan ilk görüntü geldi

Renault’un efsanevi modeli Clio, altıncı nesliyle otomotiv sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor. Avrupa’da uzun süredir en çok satan otomobillerden biri olan Clio, şimdi de Münih Otomobil Fuarı’nda yeni yüzüyle boy gösterecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni Renault Clio’dan ilk görüntü geldi
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 19:16

Yeni Clio’nun selefi olan beşinci nesil, bir makyaj operasyonuyla yoluna devam ediyordu. Ancak altıncı nesil için bu kez işi daha ileri taşıyor. Autocar’ın haberine göre, yeni Clio tamamen baştan yaratılıyor. Öyle ki, tasarımda artık çok daha belirgin bir ön burun, çift katmanlı arka spoyler gibi detaylar öne çıkıyor. Otomobil artık sadece hibrit motorla satışa sunulacak. Benzinli versiyonlara veda ediliyor.

Yeni Renault Clio’dan ilk görüntü geldi

CLİO ARTIK HİBRİTLE YOL ALACAK

Yeni modelin kalbinde, Renault’un güncellenmiş E-Tech hibrit sistemi bulunuyor. Bu sistem, atmosferik dört silindirli bir motorla birlikte iki elektrik motorundan oluşuyor. Toplamda 143 beygir güç ve 205 Nm tork sunan bu yapı, çevreci sürüş kadar performans odaklı da bir seçenek vadediyor. Üstelik bu motor seçimi sadece teknik bir yenilik değil; Avrupa Birliği’nin sıkılaştırdığı emisyon kuralları nedeniyle de mecburi hale geliyor.

Yeni Renault Clio’dan ilk görüntü geldi

2025 itibarıyla üreticiler ortalama 93,6 g/km karbon salımını tutturmak zorunda. Bu rakam 2030’da neredeyse yarıya inerek 49,5 g/km’ye düşecek. Yeni Clio, bu sınırlar düşünülerek tasarlandı.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ DEĞİL AMA…

Renault, Clio’nun yeni neslinde tamamen elektrikli versiyonu şimdilik gündeme almıyor. Marka, bu alandaki iddiasını Renault 5 modeliyle sürdürüyor. Yeni Clio ise hibrit formuyla, hem geleneksel sürüş hissinden vazgeçemeyenlere hem de çevreci çözümler arayanlara hitap edecek.

Yeni Renault Clio’dan ilk görüntü geldi

Renault’un 2019’da tanıttığı CMF-B platformunun geliştirilmiş versiyonunu temel alacak model, hem daha verimli hem de daha ekonomik olacak. Avrupa yollarında 2026 model yılı olarak yerini alması bekleniyor.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir
Audi vites küçülttü: İşler yolunda gitmiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç alacaklar dikkat! Bu fiyatlar son şans olabilir
Audi vites küçülttü: İşler yolunda gitmiyor
ETİKETLER
#renault
#elektrikli araçlar
#Hibrit Otomobil
#Clio
#Yeni Clio
#Araba Tasarımı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.