Yeni Scenic ve Rafale İspanya’da üretilecek

Renault, elektrikli araç üretim planlarında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin hedefinde bu kez İspanya var. Planlara göre Palencia fabrikasında üç yeni model üretilecek: iki tamamen elektrikli araç ve bir de menzil uzatıcıya sahip versiyon.

Renault Group İspanya Başkanı Josep María Recasens, üretimin hayata geçmesinin sendikalarla yapılacak anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı. Şu anda Palencia tesisinde Renault Austral, Renault Espace ve Renault Rafale modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları üretiliyor. Ancak şirketin planına göre fabrika, 2028’den itibaren elektrikli dönüşümün kilit merkezlerinden biri haline gelecek.