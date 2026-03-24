Yeni Scenic ve Rafale İspanya’da üretilecek

Renault, elektrikli araç üretim planlarında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin hedefinde bu kez İspanya var. Planlara göre Palencia fabrikasında üç yeni model üretilecek: iki tamamen elektrikli araç ve bir de menzil uzatıcıya sahip versiyon.
Renault Group İspanya Başkanı Josep María Recasens, üretimin hayata geçmesinin sendikalarla yapılacak anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı. Şu anda Palencia tesisinde Renault Austral, Renault Espace ve Renault Rafale modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları üretiliyor. Ancak şirketin planına göre fabrika, 2028’den itibaren elektrikli dönüşümün kilit merkezlerinden biri haline gelecek.
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Palencia’da üretilecek modeller arasında yeni nesil Renault Scenic E-Tech, Rafale’in tamamen elektrikli halefi ve menzil uzatıcıya sahip bir Scenic versiyonu bulunuyor.
Bu araçların tamamı Renault’nun kısa süre önce tanıttığı RGEV Medium 2.0 platformu üzerine inşa edilecek. Söz konusu platform oldukça esnek bir yapıya sahip. Sedan, SUV ve MPV gibi farklı gövde tiplerine uyum sağlayabiliyor. Yani Renault’nun gelecek modellerinde bu altyapıyı daha sık görmek mümkün olacak gibi görünüyor.
Yeni platformun dikkat çeken özelliklerinden biri de 800 volt mimariye sahip olması. Renault, bu altyapı sayesinde 2030 yılına kadar 10 dakikalık ultra hızlı şarj hedefi koymuş durumda.
Teknik hedefler de oldukça iddialı. Tamamen elektrikli versiyonlarda 750 kilometreye kadar menzil, menzil uzatıcı sistem kullanılan modellerde ise 1.400 kilometreye kadar toplam sürüş mesafesi hedefleniyor. Bu da markanın elektrikli mobilitede daha uzun menzil sunma yarışına güçlü bir şekilde girmek istediğini gösteriyor.
Bu karar aynı zamanda Renault için başka bir anlam daha taşıyor. Çünkü şirket bugüne kadar elektrikli araç üretimini büyük ölçüde Fransa’daki Douai, Maubeuge ve Ruitz tesislerinden oluşan ElectriCity ağı üzerinden yürütüyordu.