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 | Ömer Faruk Dogan

Yeni Tesla Model YL tanıtıldı: Geniş ailelerin favorisi olacak

Tesla orijinal Model Y'nin 6 koltuklu versiyonu olan Model YL'yi tanıttı. Yeni otomobil hem tasarım hem de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor. İşte Tesla Model YL teknik özellikleri...

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Yeni Tesla Model YL tanıtıldı: Geniş ailelerin favorisi olacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:34

Dünyanın en ünlü üreticilerinden Tesla, pazarında dikkat çeken bir yenilikle karşımıza çıktı. Şirketin Çin'deki yapılanması, orijinal Tesla Model Y'nin 6 koltuklu versiyonu olan "Model YL" versiyonunu tanıttı.

TESLA MODEL YL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model YL, dış görünüş olarak orijinal Model Y ile benzerlik gösterse de, ölçüleri bir hayli genişletilmiş. 4.976 mm uzunluğu, 1.920 mm genişliği ve 1.668 mm yüksekliği ile, orijinal modelden daha büyük ve heybetli bir yapıya sahip. Yeni modelin dingil mesafesi ise 3.040 mm olarak belirlenmiş.

Yeni Tesla Model YL tanıtıldı: Geniş ailelerin favorisi olacak

Karşılaştırmak gerekirse; orijinal modelin uzunluğu 4.797 mm, genişliği 1.920 mm ve yüksekliği 1.624 mm seviyesindeydi.

Tasarım özellikleri açısından Tesla Model YL, geçtiğimiz günlerde makyajlanan Model Y'nin estetik çizgilerini devam ettiriyor. Ön ve arka kısımlarda bulunan şık ışık barları ve gövdeye gömülü kapı kollarının yanı sıra YL'nin jant tasarımı, koltuk yerleşimi ve arkadaki spoiler gibi detaylar da değişiklik gösteriyor.

Yeni Tesla Model YL tanıtıldı: Geniş ailelerin favorisi olacak

Gelelim teknik özelliklere... Otomobilin ön aksında 142 kW, arka aksında ise 198 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede, toplamda 340 kW (456 beygir) gücünde bir ortaya çıkıyor.

Yani Tesla'nın mevcut Long Range AWD modelinden daha güçlü ve eski Model Y Performance'a oldukça yakın bir güç seviyesi sunuyor. Böylece, geniş aileler için ideal bir seçenek olmasının yanı sıra performans açısından da iddialı bir seçenek haline geliyor.

Yeni Tesla Model YL tanıtıldı: Geniş ailelerin favorisi olacak

Otomobilin boş ağırlığının 2.008 kilogram olduğu belirtildi. Bununla birlikte elektrikli otomobil devi, Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı açıklama ile Model YL'yi sonbaharda piyasaya süreceğini duyurdu. Aracın diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla Model YL nerede satılacak?
Tesla Model YL yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak.
ETİKETLER
#çin
#elektrikli otomobil
#tesla
#performans
#Yeni Model
#Model Yl
#6 Koltuklu
#Otomobil
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