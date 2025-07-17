Yeni Tesla Model YL tanıtıldı: Geniş ailelerin favorisi olacak

Dünyanın en ünlü elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Çin pazarında dikkat çeken bir yenilikle karşımıza çıktı. Şirketin Çin'deki yapılanması, orijinal Tesla Model Y'nin 6 koltuklu versiyonu olan "Model YL" versiyonunu tanıttı.

TESLA MODEL YL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tesla Model YL, dış görünüş olarak orijinal Model Y ile benzerlik gösterse de, ölçüleri bir hayli genişletilmiş. 4.976 mm uzunluğu, 1.920 mm genişliği ve 1.668 mm yüksekliği ile, orijinal modelden daha büyük ve heybetli bir yapıya sahip. Yeni modelin dingil mesafesi ise 3.040 mm olarak belirlenmiş.

Karşılaştırmak gerekirse; orijinal modelin uzunluğu 4.797 mm, genişliği 1.920 mm ve yüksekliği 1.624 mm seviyesindeydi.

Tasarım özellikleri açısından Tesla Model YL, geçtiğimiz günlerde makyajlanan Model Y'nin estetik çizgilerini devam ettiriyor. Ön ve arka kısımlarda bulunan şık ışık barları ve gövdeye gömülü kapı kollarının yanı sıra yeni Model YL'nin jant tasarımı, koltuk yerleşimi ve arkadaki spoiler gibi detaylar da değişiklik gösteriyor.

Gelelim teknik özelliklere... Otomobilin ön aksında 142 kW, arka aksında ise 198 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede, toplamda 340 kW (456 beygir) gücünde bir performans ortaya çıkıyor.

Yani Tesla'nın mevcut Long Range AWD modelinden daha güçlü ve eski Model Y Performance'a oldukça yakın bir güç seviyesi sunuyor. Böylece, geniş aileler için ideal bir seçenek olmasının yanı sıra performans açısından da iddialı bir seçenek haline geliyor.

Otomobilin boş ağırlığının 2.008 kilogram olduğu belirtildi. Bununla birlikte elektrikli otomobil devi, Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı açıklama ile Model YL'yi sonbaharda piyasaya süreceğini duyurdu. Aracın diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.