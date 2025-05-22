Yılın en uzun menzile sahip Japon hibrit aracı belirlendi! Zirvedeki dev şaşırttı

Şehir içi verimlilikten çok daha fazlasını sunan hibrit araçlar artık uzun yolun da şampiyonu. 2025'in en uzun menzilli Japon hibrit modelleri sıralandı. Bu yılın en uzun menzilli hibriti, bir sedan ya da SUV değil, beklenmedik bir şekilde dev bir kamyonet oldu!

Hibrit araçlar artık sadece kısa mesafe sürüşler için değil; yüksek menzil, güç ve konfor beklentilerini bir arada karşılayan kapsamlı ulaşım çözümleri haline geldi. Özellikle Japon üreticiler, hibrit teknolojisini neredeyse her segmentte yaygınlaştırarak sürücülere yakıt tasarrufu ile birlikte uzun menzil avantajı da sunuyor. Amerika merkezli Çevre Koruma Ajansı'nin (EPA) verilerine göre 2025 modelleri arasında yapılan karşılaştırmada, Japon hibritlerinin geldiği noktayı çarpıcı biçimde ortaya koydu. Bu yılın en uzun menzilli hibriti ise şaşırttı. Çünkü zirvede ne sedan ne de SUV yer aldı. Beklenmedik bir şekilde zafer dev bir kamyonetin oldu!

6- HONDA ACCORD HYBRID – 966 KM

Honda’nın verimliliğiyle tanınan Accord Hybrid modeli, 600 mil (yaklaşık 966 km) menziliyle Toyota Camry ile kafa kafaya gidiyor. Daha hafif yapısıyla çevik bir sürüş sunuyor.

5- LEXUS LC 500H – 1.036 KM

Lüks ve performansı birleştiren Lexus LC 500h, yaklaşık 644 mil (1.036 km) menzile sahip. Multi-stage hibrit sistemi sayesinde hem keyifli sürüş hem de verimlilik sağlıyor. Hem şehir içi hem de uzun yol için ideal bir grand tourer.

4- TOYOTA PRIUS – 1.036 KM

Hibrit dendiğinde ilk akla gelen model olan Prius, gelişen teknolojisiyle hâlâ iddialı. Yaklaşık 644 mil (1.036 km) menzile ulaşan 2025 Prius, aerodinamik yapısı ve optimize edilen hibrit sistemiyle bu başarıya ulaşıyor.

3- TOYOTA SIENNA – 1.043 KM

Aileler için geliştirilen Sienna, konfor ve menzili bir arada sunuyor. 648 mil (yaklaşık 1.043 km) menzili ile şehir içi kullanım kadar uzun yolculuklarda da tasarruf sağlıyor. Camry motoru üzerine inşa edilen hibrit sistemi oldukça verimli.

2- TOYOTA CAMRY – 1.067 KM

Listede ikinci sırada yer alan Camry, 663 mil (yaklaşık 1.067 km) menziliyle sedan segmentinde sınırları zorluyor. Atkinson çevrimli motoru, hafif yapısı ve aerodinamik tasarımıyla verimlilikte sınıf atlamış.

1- TOYOTA TUNDRA İ-FORCE MAX – 1.139 KM

Toyota’nın tam boy pick-up modeli Tundra, i-FORCE MAX hibrit sistemiyle artık sadece güçlü değil, aynı zamanda uzun menzilli. 708 mil (yaklaşık 1139 km) menziliyle en kısa menzile sahip model gibi görünse de bu rakam, bir dev kamyonet için etkileyici. Twin-turbo V6 motoruna entegre elektrik desteği, yüksek tork ve çekiş gücü sunarken yakıt verimliliğini de artırıyor.



