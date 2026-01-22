Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

Ocak 22, 2026 17:43
1
Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

Günümüzde otomobiller sizi A noktasından B noktasına götüren sıradan bir dört tekerlekli araç değil. Artık arabanızın içinde film izlemekten oyun oynamaya, otonom sürüşe kadar birçok özelliği kullanabiliyorsunuz. Hal böyle olunca eski model araçlarda işe yarayan bazı sürüş teknikleri de son çıkan modeller karşısında geçerliliğini yitirdi.

2
Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

Hatta eskiden aracı koruduğunu düşündüğünüz bazı hareketler yeni nesil otomobillerde masraflı arızalara bile davetiye çıkarabiliyor. SlashGear sitesinin haberine göre uzmanlar, sürücülerin yeni nesil arabalarda derhal vazgeçmesi gereken 5 tane alışkanlığı listeledi.

3
Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

1) KIRMIZI IŞIKTA VİTESİ BOŞA ALMAK ŞANZIMANI YORUYOR

Sürücüler arasında yaygın olan kırmızı ışıkta beklerken otomatik vitesi boşa alma davranışının genellikle yakıt tasarrufu sağladığı ve şanzımanı koruduğuna inanılıyor. Tork konvertörlü eski tip araçlar için bu doğruydu. Ancak modern şanzıman sistemleri için durum tamamen farklı.

Yeni nesil araçları sürekli boşa almak, şanzımanın aşınmasına sebep olabilir. Bu sebeple uzun süreli beklemelerde ayağınızı dinlendirmek için vitesi "Park" (P) konumuna alabilirsiniz. Boşa alma işlemini ise yalnızca araç çekilirken veya acil durumlarda yapmanız daha faydalı olacaktır.

Manuel vitesli araçlarda ise debriyaj plakalarını yormamak adına boşa almak hâlâ geçerliliğini koruyan bir yöntem.

4
Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

2) MOTORU ISITMAK İÇİN DAKİKALARCA BEKLEMEYE GEREK YOK

Kış aylarında motoru çalıştırmadan önce dakikalarca rölantide beklemek karbüratörlü araçların olduğu dönemden kalma bir alışkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Karbüratörlü motorlar soğuk havalarda daha zengin bir yakıt-hava karışımına ihtiyaç duysa da, günümüzün yakıt enjeksiyonlu motorlarında bu kadar beklemeye gerek yok.

J.D. Power verilerine göre, modern motorlar hareket halindeyken çok daha hızlı ısınıyor. Aracı olduğu yerde dakikalarca çalıştırmak yakıt israfına yol açtığı gibi motor bileşenlerinin aşınmasına ve emisyon değerlerinin artmasına neden oluyor.

5
Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

3) SELEKTÖR YAPARKEN KARŞI TARAFI KÖR ETMEYİN

Yoldaki diğer sürücüleri uyarmak amacıyla kullanılan uzun farlarla selektör yapma alışkanlığı çok tehlikeli. Bazı araçlarda kullanılan LED ve lazer farlar o kadar parlak ki, karşıdan gelen sürücüye selektör yapıldığında geçici görme kayıpları yaşanabiliyor.

Ayrıca yoldaki polis kontrolü, kaza veya radar gibi durumları bildirmek için farları kullanmak yerine Google Maps gibi navigasyon uygulamaları aynı görevi çok daha güvenli bir şekilde yerine getiriyor.

6
Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

4) TELEFONU KULAĞA GÖTÜREREK KONUŞMA DEVRİ BİTTİ

Pek çok ülkede araç kullanırken telefonu elde tutmak yasak. Neredeyse tüm yeni araçlarda bulunan Bluetooth ve eller serbest (hands-free) özellikleri sayesinde telefonu fiziksel olarak tutmaya gerek kalmıyor. Teknolojiye sahip olmayan araçlarda ise basit bir telefon tutucu ve hoparlör modu, her iki elin de direksiyonda kalmasını sağlıyor.

7
Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

5) HIZ SABİTLEYİCİ TEKNOLOJİSİNE GÜVENİN

Adaptif Hız Sabitleyici gibi sistemleri kullanmıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Bu özellik açıkken uzun yolculuklarda sağ ayağınızı dinlendirebilirsiniz. Aynı zamanda yakıt tüketimi için de son derece faydalı. Yapılan araştırmalara göre adaptif sistemler sürücünün yola ve çevreye daha fazla odaklanmasına yardımcı oluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.