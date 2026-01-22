Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

1) KIRMIZI IŞIKTA VİTESİ BOŞA ALMAK ŞANZIMANI YORUYOR

Sürücüler arasında yaygın olan kırmızı ışıkta beklerken otomatik vitesi boşa alma davranışının genellikle yakıt tasarrufu sağladığı ve şanzımanı koruduğuna inanılıyor. Tork konvertörlü eski tip araçlar için bu doğruydu. Ancak modern şanzıman sistemleri için durum tamamen farklı.

Yeni nesil araçları sürekli boşa almak, şanzımanın aşınmasına sebep olabilir. Bu sebeple uzun süreli beklemelerde ayağınızı dinlendirmek için vitesi "Park" (P) konumuna alabilirsiniz. Boşa alma işlemini ise yalnızca araç çekilirken veya acil durumlarda yapmanız daha faydalı olacaktır.

Manuel vitesli araçlarda ise debriyaj plakalarını yormamak adına boşa almak hâlâ geçerliliğini koruyan bir yöntem.