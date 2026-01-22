Yılların şoförleri bile yanlış biliyor: Aracı sessizce çürüten 5 alışkanlık! Yarardan çok zararı var

Kategoriler
Günümüzde otomobiller sizi A noktasından B noktasına götüren sıradan bir dört tekerlekli araç değil. Artık arabanızın içinde film izlemekten oyun oynamaya, otonom sürüşe kadar birçok özelliği kullanabiliyorsunuz. Hal böyle olunca eski model araçlarda işe yarayan bazı sürüş teknikleri de son çıkan modeller karşısında geçerliliğini yitirdi.
Hatta eskiden aracı koruduğunu düşündüğünüz bazı hareketler yeni nesil otomobillerde masraflı arızalara bile davetiye çıkarabiliyor. SlashGear sitesinin haberine göre uzmanlar, sürücülerin yeni nesil arabalarda derhal vazgeçmesi gereken 5 tane alışkanlığı listeledi.
Sürücüler arasında yaygın olan kırmızı ışıkta beklerken otomatik vitesi boşa alma davranışının genellikle yakıt tasarrufu sağladığı ve şanzımanı koruduğuna inanılıyor. Tork konvertörlü eski tip araçlar için bu doğruydu. Ancak modern şanzıman sistemleri için durum tamamen farklı.
Yeni nesil araçları sürekli boşa almak, şanzımanın aşınmasına sebep olabilir. Bu sebeple uzun süreli beklemelerde ayağınızı dinlendirmek için vitesi "Park" (P) konumuna alabilirsiniz. Boşa alma işlemini ise yalnızca araç çekilirken veya acil durumlarda yapmanız daha faydalı olacaktır.
Manuel vitesli araçlarda ise debriyaj plakalarını yormamak adına boşa almak hâlâ geçerliliğini koruyan bir yöntem.
Kış aylarında motoru çalıştırmadan önce dakikalarca rölantide beklemek karbüratörlü araçların olduğu dönemden kalma bir alışkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Karbüratörlü motorlar soğuk havalarda daha zengin bir yakıt-hava karışımına ihtiyaç duysa da, günümüzün yakıt enjeksiyonlu motorlarında bu kadar beklemeye gerek yok.
J.D. Power verilerine göre, modern motorlar hareket halindeyken çok daha hızlı ısınıyor. Aracı olduğu yerde dakikalarca çalıştırmak yakıt israfına yol açtığı gibi motor bileşenlerinin aşınmasına ve emisyon değerlerinin artmasına neden oluyor.
Yoldaki diğer sürücüleri uyarmak amacıyla kullanılan uzun farlarla selektör yapma alışkanlığı çok tehlikeli. Bazı araçlarda kullanılan LED ve lazer farlar o kadar parlak ki, karşıdan gelen sürücüye selektör yapıldığında geçici görme kayıpları yaşanabiliyor.
Ayrıca yoldaki polis kontrolü, kaza veya radar gibi durumları bildirmek için farları kullanmak yerine Google Maps gibi navigasyon uygulamaları aynı görevi çok daha güvenli bir şekilde yerine getiriyor.
Pek çok ülkede araç kullanırken telefonu elde tutmak yasak. Neredeyse tüm yeni araçlarda bulunan Bluetooth ve eller serbest (hands-free) özellikleri sayesinde telefonu fiziksel olarak tutmaya gerek kalmıyor. Teknolojiye sahip olmayan araçlarda ise basit bir telefon tutucu ve hoparlör modu, her iki elin de direksiyonda kalmasını sağlıyor.
Adaptif Hız Sabitleyici gibi sistemleri kullanmıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Bu özellik açıkken uzun yolculuklarda sağ ayağınızı dinlendirebilirsiniz. Aynı zamanda yakıt tüketimi için de son derece faydalı. Yapılan araştırmalara göre adaptif sistemler sürücünün yola ve çevreye daha fazla odaklanmasına yardımcı oluyor.