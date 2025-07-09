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 | Ömer Faruk Dogan

Yıllların sedanı Volkswagen Jetta SUV'a dönüştü! İşte Çin'e özel VS8 modelinin tasarımı ve özellikleri

Yılların sedan modeli Volkswagen Jetta, SUV'a dönüşüyor. MIIT belgeleriyle tüm detayları ortaya çıkan Jetta VS8, Volkswagen'in global SUV'larından ayrışan özgün tasarımı, MQB platformu temelli yapısı ve 1.4 TSI motoruyla geliyor. İşte tüm detaylar...

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Yıllların sedanı Volkswagen Jetta SUV'a dönüştü! İşte Çin'e özel VS8 modelinin tasarımı ve özellikleri
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 15:30

'in Türkiye dahil pek çok pazarda sedan modeliyle tanınan "Jetta" ismi Çin'de bambaşka bir yolculuğa çıkıyor. 2019'dan bu yana FAW-Volkswagen ortaklığıyla bağımsız bir otomobil markası haline gelen Jetta, segmentine güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor.

Carscoops'un haberine göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) yayınladığı resmi belgeler sayesinde, markanın yeni modeli Jetta VS8 SUV tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı.

Yıllların sedanı Volkswagen Jetta SUV'a dönüştü! İşte Çin'e özel VS8 modelinin tasarımı ve özellikleri

JETTA V8 SUV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Jetta VS8, Volkswagen'in diğer global SUV'larından belirgin şekilde ayrışan bir tasarıma sahip. Önde yer alan büyük ve gövde rengiyle bütünleşik panjur, çapraz desen dokusu ile karşımıza çıkıyor. Panjura kompakt LED farlar ve yatay ışık şeridi eşlik ederken, alt bölümdeki parlak siyah hava girişleri de dikkatlerden kaçmıyor.

Yan tarafa baktığımızda; daralan arka cam yapısını ve belirgin D sütununu görüyoruz. Arka bölümde kullanılan keskin çizgilere sahip LED stoplar, boydan boya uzanan ışık şeridi ve iki tonlu tampon yapısı yer alıyor. Bu arada tek çıkışlı egzoz sistemi kullanıldığını da belirtmekte fayda var.

Yıllların sedanı Volkswagen Jetta SUV'a dönüştü! İşte Çin'e özel VS8 modelinin tasarımı ve özellikleri

MQB PLATFORMU ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Yeni VS8 SUV, Volkswagen Grubu'nun yaygın olarak kullandığı MQB platformu üzerine inşa edildi. Çin pazarında halihazırda satışta olan Jetta VS7 ile benzer ölçülere sahip VS8, genel olarak daha iddialı bir görünüm ve daha yüksek bir duruş sergiliyor. Öte yandan araç boyutları şu şekilde:

  • Uzunluk: 4.629 mm
  • Genişlik: 1.851 mm
  • Yükseklik: 1.624 mm
  • Aks mesafesi: 2.631 mm
Yıllların sedanı Volkswagen Jetta SUV'a dönüştü! İşte Çin'e özel VS8 modelinin tasarımı ve özellikleri

1.4 TSI MOTOR VE OTOMATİK ŞANZIMAN

Kaputun altında tanıdık bir güç ünitesi bulunuyor: 1.4 litrelik TSI benzinli motor. Motor, 6 ileri otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş. Performans verileri ise henüz netleşmiş değil. Aracın bu yıl bitmeden Çin'de satışa sunulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Jetta VS8 Türkiye'de satışa sunulacak mı?
Şu an için yalnızca Çin pazarı hedefleniyor.
ETİKETLER
#suv
#volkswagen
#Jetta
#Jetta Vs8
#Çin Otomobil Pazarı
#Yeni Model
#Otomobil
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