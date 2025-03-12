Yüzde 100 elektrikli Toyota C-HR+ sahneye çıktı: İşte özellikleri ve tasarımı

Toyota, elektrikli SUV arenasına yeni bir yıldız kazandırıyor. Yeni Toyota C-HR+, 600 km'ye kadar menzil, güçlü motor seçenekleri ve modern tasarımıyla sahaya çıktı. Aracın teknik özellikleri ve tasarımına dair tüm detaylar belli oldu.

Toyota, elektrikli SUV segmentindeki iddiasını artırarak yeni Toyota C-HR+ modelini tanıttı. Şirket elektrikli crossover pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanırken, Toyota C-HR+ özellikleri ile dikkat çekiyor. 600 kilometreye kadar menzil sunan yeni otomobil, Avrupa pazarında bZ4X'in altında konumlandırılacak ve farklı batarya seçenekleriyle sunulacak.

TOYOTA C-HR+ ÖZELLİKLERİ VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Toyota C-HR+, bZ4X ile aynı e-TNGA 2.0 platformu üzerine inşa edildi. İsmi itibarıyla Türkiye'de üretilen C-HR modelinin farklı bir versiyonu zannedilse de birbirleriyle uzaktan yakından alakaları yok. C segment olan araç, 4520 mm gövde uzunluğu ve 2750 mm aks mesafesi ile geniş bir iç mekan sunuyor. Bagaj hacmi ise 416 litre olarak açıklanmış durumda.

Toyota C-HR+ motor seçenekleri şu şekilde:

Giriş seviyesi: 57.7 kWsa batarya, 123 kW (165 hp) motor, 455 km menzil, 0-100 km/s: 8,6 saniye

57.7 kWsa batarya, 123 kW (165 hp) motor, 455 km menzil, 0-100 km/s: 8,6 saniye Orta seviye: 77 kWsa batarya, 165 kW (221 hp) motor, 600 km menzil, 0-100 km/s: 7,4 saniye

77 kWsa batarya, 165 kW (221 hp) motor, 600 km menzil, 0-100 km/s: 7,4 saniye En güçlü versiyon (AWD): 77 kWsa batarya, 252 kW (338 hp) çift motor, 525 km menzil, 0-100 km/s: 5,2 saniye

İç mekana da değinmek gerekirse;

C-HR+'ın tüm modelleri, 14 inç dokunmatik multimedya ekranını standart olarak sunuyor. Ek olarak, ambiyans aydınlatma, kablosuz telefonu şarj ünitesi (iki adet), arka yolcular için USB girişleri, arka havalandırma kontrolleri ve panoramik cam tavan gibi seçenekler de bulunuyor.

Toyota güvenliği de unutmamış. Kör nokta uyarı sistemi, adaptif uzun farlar, park destek freni ve üst paketlerde sunulan park asistanı ve Panoramik kamera gibi pek çok fonksiyonu barındıran Toyota Safety Sense paketi, müşterilerini bekliyor.

TOYOTA C-HR+ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni Toyota C-HR+ çıkış tarihi olarak 2025 sonu işaret ediliyor. İlk etapta Avrupa pazarında satışa sunulacak olan modelin, Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz netleşmiş değil. Toyota C-HR+ fiyatı konusunda ise şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.