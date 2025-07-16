Zor dönemlerden geçen Nissan en köklü fabrikasını kapatıyor

Nissan, Japonya'daki Oppama fabrikasında üretime son verme kararı aldı. 2028 Mart ayına kadar bir alıcı bulamadığı takdirde kapanacak olan fabrika, Nissan için tarihsel bir öneme sahipti ve yaklaşık 18 milyon araç üretmişti.

Zor durumdaki otomobil üreticisini toparlamaya çalışan Nissan'ın yeni CEO'su Ivan Espinosa, "Bunun çok ama çok acı verici bir durum olduğunun farkındayız" dedi. Espinosa, fabrikanın "Nissan'ın kimliğinin şekillenmesine yardımcı olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki müşteriler tarafından sevilen sayısız araç ürettiğini" de sözlerine ekledi.

NISSAN ÜRETİĞİM AĞINI 10'A DÜŞÜRÜYOR

Açıklama, Espinosa'nın, 20.000 işçi çıkarmayı ve küresel üretim ağını 17 fabrikadan 10'a indirmeyi amaçlayan kapsamlı yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak yapıldı.

Halihazırda Note ve Note Aura modellerini üreten Nissan Oppama fabrikası geçmişte Bluebird, Cube, Juke, ilk nesil Leaf gibi birçok modele de ev sahipliği yapmıştı. Bu modeller artık Nissan'ın Motor Kyushu tesisinde üretilecek.