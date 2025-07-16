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 | Ömer Faruk Dogan

Zor dönemlerden geçen Nissan en köklü fabrikasını kapatıyor

Nissan, Japonya'daki Oppama fabrikasında üretime son verme kararı aldığını duyurdu. Fabrika, Nissan'ın tarihsel bir simgesi olarak yaklaşık 18 milyon araç üretmiş ve markanın birçok ikonik modeline ev sahipliği yapmıştı.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 17:38

Nissan, Japonya'daki Oppama fabrikasında üretime son verme kararı aldı. 2028 Mart ayına kadar bir alıcı bulamadığı takdirde kapanacak olan fabrika, Nissan için tarihsel bir öneme sahipti ve yaklaşık 18 milyon araç üretmişti.

Zor durumdaki otomobil üreticisini toparlamaya çalışan 'ın yeni CEO'su Ivan Espinosa, "Bunun çok ama çok acı verici bir durum olduğunun farkındayız" dedi. Espinosa, fabrikanın "Nissan'ın kimliğinin şekillenmesine yardımcı olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki müşteriler tarafından sevilen sayısız araç ürettiğini" de sözlerine ekledi.

Zor dönemlerden geçen Nissan en köklü fabrikasını kapatıyor

NISSAN ÜRETİĞİM AĞINI 10'A DÜŞÜRÜYOR

Açıklama, Espinosa'nın, 20.000 işçi çıkarmayı ve küresel ağını 17 fabrikadan 10'a indirmeyi amaçlayan kapsamlı yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak yapıldı.

Halihazırda Note ve Note Aura modellerini üreten Nissan Oppama fabrikası geçmişte Bluebird, Cube, Juke, ilk nesil Leaf gibi birçok modele de ev sahipliği yapmıştı. Bu modeller artık Nissan'ın Motor Kyushu tesisinde üretilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Nissan Oppama fabrikası hangi araçları üretmişti?
Nissan Oppama fabrikası, geçmişte Bluebird, Cube, Juke ve ilk nesil Leaf gibi ikonik modelleri üretmişti.
ETİKETLER
#üretim
#nissan
#otomotiv
#kapanış saati
#Oppama
#Yeniden Yapılandırma
#Otomobil
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