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 | Umut Arslan

Beşiktaş kritik virajda! Shaktar Donekts maçı kaybedilirse ne olacak? İşte muhtemel 3 hoca adayı

Beşiktaş'ta tüm gözler perşembe günü oynanacak Shaktar Donekts maçına çevrildi. Beşiktaş'ın bu maçı kaybetmesi halinde Ole Gunnar Solskjaer ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Ünlü spor yorumcusu Hakan Gündoğar, Tgrthaber.com ile yaptığı röportajda, Beşiktaş için muhtemel 3 hoca adayını açıkladı. İşte haberin detayları…

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Beşiktaş kritik virajda! Shaktar Donekts maçı kaybedilirse ne olacak? İşte muhtemel 3 hoca adayı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:35

yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Kara Kartal bir yandan yeni transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan Avrupa arenasında mücadeleye devam ediyor. Özellikle bu hafta oynanacak olan Shaktar Donekts maçı takım için büyük önem taşıyor. Bu maç, Beşiktaş teknik direktörü için belirleyici olacak. yorumcusu Hakan Gündoğar, Beşiktaş'ın transfer çalışmalarını ve muhtemel yeni hoca adaylarını Tgrthaber.com’a yorumladı. İşte Gündoğar'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Beşiktaş kritik virajda! Shaktar Donekts maçı kaybedilirse ne olacak? İşte muhtemel 3 hoca adayı

“ORKUN KÖKÇÜ BİR FIRSAT TRANSFERİ”

Beşiktaş şu ana kadar sadece 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bunlar Jurasek, Abraham ve tabi ki Orkun Kökçü, şimdi şunu söylemek lazım, Orkun kökçü tamamen bir fırsat transferi yani her zaman karşınıza çıkabilecek bir transfer değil. Çok planlı şekilde yapılmış bir transfer de değil. Yani planlar dahilinde olan bir transfer değildi. Ama Beşiktaş bu fırsatı tabii ki geri çeviremezdi ve geri çevirmeden bu transferi gerçekleştirdiler.

Beşiktaş kritik virajda! Shaktar Donekts maçı kaybedilirse ne olacak? İşte muhtemel 3 hoca adayı

TAKIMIN EN PROBLEMLİ 3 MEVKİSİ

Beşiktaş’a Rosier gibi bir sağ bek lazım. Kanat transferi olarak da şu anda Cerny ve Kerem Aktürkoğlu ismi gündemde. Genel anlamda baktığımızda sprinter, adam eksiltebilen ve orta yapabilen bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Takımda çok ciddi bir 6 numara sorunu da var. Bu pozisyon için de ağır olmayan, çok çabuk top kapabilen ve takımın orta saha oyuncuları ile koordineli olarak uyum sağlayabilecek bir 6 numaraya ihtiyaç var.

Beşiktaş kritik virajda! Shaktar Donekts maçı kaybedilirse ne olacak? İşte muhtemel 3 hoca adayı

“GENÇ OYUNCULAR OYNATILMALI”

Genç oyunculardan konuşmaya başladığımızda ilk olarak Elan Ricardo’nun Portekiz’e kiralık olarak gideceğini söyleyebilirim. Kenny Arroyo’ya yeteri kadar şans verilmediğini düşünmüyorum. Özelikle Shaktar Donekts maçında Rashıca kötü performans sergilemiş olmasına rağmen oyuncu değişikliği yapılmadı. Kenny Arroyo bence oyuna girmeliydi. Demir Ege ve Kayra Kartal Yılmaz için de takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için de ikisinin kiralanması gerektiğini düşünüyorum. Özelikle Semih günden güne daha da düşüyor. Özgüvenini tekrardan kazanabilmesi için Avrupa’dan bir takıma kiralık olarak gitmeli. Ailelerin ve menajerlerin genç oyunculardan fazla bir beklenti halinde olmaları da oyuncuyu etkileyebiliyor.

Beşiktaş kritik virajda! Shaktar Donekts maçı kaybedilirse ne olacak? İşte muhtemel 3 hoca adayı

“SERDAR ADALI TAKIMI MALİ KRİZDEN KURTARDI”

Başkan Serdar Adalı takımın başına ilk geldiği dönemde takım büyük bir mali krizin içindeydi. Başkanın geldiği dönemde iç karışıklıklar, alınan futbolcuların paralarının ödenmemesi, futbolcuların maaşları, gibi birçok sorun söz konusuydu. Transfer dönemi başladığı zaman takımdan bazı oyunculara teklif geldi ve gönderildi. Ama hala takımdan gitmesi gereken çok isim var. Bunlar Musrati, Muçi, Zaynutdinov, Amir, Alex Oxlade Chamberlain, ve Rashıca diyebiliriz.

Beşiktaş kritik virajda! Shaktar Donekts maçı kaybedilirse ne olacak? İşte muhtemel 3 hoca adayı

“SHAKTAR DONEKTS MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK”

Ben, Beşiktaş’ın Avrupa’da Shaktar’ı eleyebileceğini düşünmüyorum. Ama Shaktar ile oynanacak olan rövanş maçı çok kritik ve belirleyici bir maç olacak. Eğer Beşiktaş farklı bir mağlubiyet alırsa yönetimde büyük sorunlar çıkacağını ve teknik direktör değişikliğine gidilmesi bile söz konusu hale gelir. Beşiktaş ne istediğini bilmek zorunda. Ben şu anda asıl hedefinin ne olduğunu anlayamıyorum. Eğer şampiyonluk hedefin varsa Sergen Yalçın doğru teknik adam olacaktır. Eğer planlı bir takım istiyorsan Nuri Şahin ve Edin Terzic gibi teknik adam olacaktır.

Beşiktaş kritik virajda! Shaktar Donekts maçı kaybedilirse ne olacak? İşte muhtemel 3 hoca adayı
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ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#süper lig
#Ole Gunnar Solskjaer
#Transferler
#Şakhtar Donezk
#Hakan Gündoğar
#Özel Haber
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