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 | İrem Çınar

Gram altın için 5 bin TL diyerek tarih verdi! Altın fiyatlarında sert dalgalanma: Uzman isim yatırımcıları uyardı

Altın fiyatları, küresel belirsizliklerin etkisiyle sert iniş çıkışlar yaşıyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki artan siyasi tansiyon, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırarak altını tarihi zirvelere taşıdı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı, piyasalar ani bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı. Ekonomist Soner Kuru, bu dalgalı süreçte yatırımcıların nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini belirterek altın için alım mı yoksa satış zamanı mı olduğunu açıkladı. Kuru ayrıca, gram altınla ilgili yıl sonu beklentisini de paylaştı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 20:57

Küresel piyasalarda artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarında ciddi dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu süreçte altın fiyatları tarihi zirveleri gördü. Ancak yükseliş uzun soluklu olmadı. Piyasalar, ani bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı.

ALTIN YATIRIMINA YÖNELİK KRİTİK UYARI

TGRT Haber’de yayımlanan Bilmedikleriniz programında konuşan ekonomist Soner Kuru, altın fiyatlarındaki bu sert dalgalanmalara dair değerlendirmelerde bulundu. Kuru, yatırımcıların bu süreçte alım mı yoksa satış mı yapmaları gerektiği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gram altın için 5 bin TL diyerek tarih verdi! Altın fiyatlarında sert dalgalanma: Uzman isim yatırımcıları uyardı

SAVAŞLAR, YAPTIRIMLAR VE REZERV STRATEJİLERİ

Kuru’ya göre altındaki yükseliş, sadece son gelişmelere bağlı değil. Altının değer kazanmasında Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batı’nın uyguladığı ekonomik yaptırımların etkisi büyük. Bu tür krizlere karşı merkez bankalarının rezervlerinde altına yöneldiğini vurgulayan Kuru, özellikle Çin Merkez Bankası’nın bu yönde rekor alımlar yaptığını belirtti.

MERKEZ BANKALARI ALTINA YÖNELİYOR

Çin Merkez Bankası’nın devasa 3.2 trilyon dolarlık rezervine rağmen, altın oranının yüzde 10’un altında kaldığını söyleyen Kuru, buna karşın Türkiye’de bu oranın yüzde 30-40, Almanya’da ise yüzde 50-60 civarında olduğunu hatırlattı. Bu nedenle Çin’in rezervlerini çeşitlendirme amacıyla son iki yılda altın alımlarını hızlandırdığına dikkat çekti.

Gram altın için 5 bin TL diyerek tarih verdi! Altın fiyatlarında sert dalgalanma: Uzman isim yatırımcıları uyardı

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ VE DÜZELTME SÜRECİ

Son dönemde ons altın fiyatlarında yüzde 35'e varan bir yükseliş yaşandığını ifade eden Kuru, bu hareketin merkez bankaları kaynaklı olduğunu ve bu eğilimin hala sürdüğünü dile getirdi. Ancak bu kadar sert yükselişlerin ardından düzeltmelerin de sert olabileceğini vurgulayan Kuru, 3250 doların kritik bir destek noktası olduğunu, olası bir geri çekilmede 3000-3090 dolar bandının da görülebileceğini belirtti.

Gram altın için 5 bin TL diyerek tarih verdi! Altın fiyatlarında sert dalgalanma: Uzman isim yatırımcıları uyardı

GRAM ALTINDA 5 BİN TL HEDEFİ

Altının gram fiyatına ilişkin de yıl sonu ve 12 aylık vade beklentisini paylaşan Kuru, 5 bin TL seviyesinin hedeflendiğini söyledi. Bu beklentide hem ons altın fiyatındaki yukarı yönlü hareket hem de dolar/TL kurundaki kademeli artışın etkili olacağı öngörülüyor.

ALIM İÇİN UYGUN SEVİYELER

Gram altının 4 bin TL’nin altına inmesi durumunda bunun bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurgulayan Kuru, bu seviyelerden yapılacak alımların uzun vadede kazançlı olabileceğini ifade etti. 5 bin TL seviyelerine ulaşıldığında ise kâr realizasyonu yapmak isteyen yatırımcılar için satış fırsatlarının doğabileceğini belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Kaç TL?
1 gram altın şu an da 4 bin 85 TL'den alıcı buluyor.
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