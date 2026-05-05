Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Özel Haber
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Atlantik Okyanusu’nda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan Hantavirüs, dikkatleri üzerine çekti. Dünya genelinde tekrardan alarma geçiren Hantavirüsü, merak edilerek araştırılmaya başlandı. Nadir olarak görülen ama bulaşınca öldüren virüslerden biri olan Hantavirüsün belirtilerini ve virüshakkında bilinmesi gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 13:53

Dünya genelinde alarma neden olan Hantavirüsü, Atlantik Okyanusu’nda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkarak 3 kişinin ölümüne neden oldu. Nadir olarak görülen Hantavirüsü, bulaşma halinde öldürücü olabiliyor. Hal böyle olunca da insanlar Hantavirüsü hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Belirtileriyle dikkat çeken Hantavirüsü hakkında bilinmesi gerekenleri ise gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Atlantik Okyanusu'nda bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan Hantavirüsü, kemirgenlerden insanlara bulaşabilen ve ölümcül olabilen bir virüs türüdür.
Hantavirüsü, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüstür.
Virüs, akciğerleri etkileyen HPS (ölüm oranı %30-40) veya böbrek yetmezliğine neden olabilen HFRS (ölüm oranı %1-15) türlerinde hastalıklara yol açabilir.
Bulaşma, kemirgen idrarı ve dışkısının kuruyarak havaya karışmasıyla solunum yoluyla, virüsle kontamine yüzeylere temas edip ağız, burun veya göze temasla veya nadiren kemirgen ısırmasıyla gerçekleşir.
Belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma ve hastalık ilerledikçe nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi ve böbrek sorunları yer alır.
Hantavirüsüne karşı kesin bir ilaç veya özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, tedavi destekleyici şekilde yapılır (oksijen desteği, yoğun bakım, solunum desteği, sıvı dengesi takibi, diyaliz).
Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, depo, ahır, bodrum gibi alanlarda çalışanlar, kamp yapanlar, doğada vakit geçirenler ve kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar riskli gruplar arasında yer alır.
Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.

NADİR GÖRÜLÜYOR, BULAŞINCA ÖLDÜRÜYOR!

Dünya genelinde tekrardan alarma neden olan Hantavirüsü, Atlantik Okyanusu’nda seyreden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıktı. Virüsler hakkında tekrardan korku ve paniğe neden olan Hantavirüsü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamalara göre olayda üç kişi hayatını kaybederken, bazı yolcularda da hastalık belirtileri görüldü. Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, herkesin merak ettiği Hantavirüsü hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Hantavirüsü nedir?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Hantavirüs, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüs türüdür. Çok yaygın olmasa da bulaştığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan Hantavirüsler paniğe yol açarken, insanlara bulaşma durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden oluryor. Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, “Bu virüs, vücutta iki farklı şekilde hastalığa neden olabilir. Bunlardan ilki nefes darlığı ve solunum sorunlarıyla seyrederek akciğerleri etkileyen (HPS) türü. Diğeri ise böbrek yetmezliğine neden olabilen HFRS türü. Her iki türde insanlarda ağır tablolar ortaya çıkarabilir.” açıklamalarıyla Hantavirüsüne dikkat çekiyor.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Hantavirüs nasıl bulaşır?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Hantavirüs doğrudan insandan insana kolayca bulaşan bir hastalık değildir. En önemli bulaş kaynağı kemirgenlerdir. Virüsün bulaşma yollarının başında; kemirgenlerin idrarı ve dışkısının kuruyarak havaya karışması ve bu partiküllerin solunum yoluyla vücuda girmesiyle virüste vücuda girmiş olur.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Hantavirüsün bulaşma risklerinden birinin de temas yoluyla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fatma Bozkurt, “virüsün bulaştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerinizle ağız, burun veya göze temas edilmesi durumunda virüs vücuda girer. Çok nadir de olsa, enfekte olan kemirgenlerin ısırmasıyla da bu virüs vücuda girebilir. Kısacası, virüs daha çok bulunduğu ortamdan bulaşır.”

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Hantavirüsün belirtileri neler?

Hantavirüsün belirtileri aslına ilk başta oldukça basit görünebilir. Hatta çoğu zaman griple de karıştırılabilir. Prof. Dr. Fatma Bozkurt belirtiler hakkında ise şunları ifade ediyor. “İlk olarak yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve kusma görülür. Hastalık ilerledikçe ise, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, bazı durumlarda böbrek sorunları görülebilir. Özellikle nefes darlığı geliştiğinde durum ciddi hale gelebilir.”

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Hantavirüsü ölümcül müdür?

Dünya genelinde büyük bir paniğe neden olan covid-19 virüsünün ardından tekaradan bir salgına neden olup olmayacağı merak edilen Hantavirüsü ölümcül olup olmadığıyla da araştırılıyor.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Evet, hantavirüs ciddi ve ölümcül olabilir. Ölüm oranı hastalığın türüne göre değişir. Akciğerleri etkileyen yani HPS türünde ölüm oranı %30-40’a kadar çıkabilir. Böbrekleri etkileyen HFRS türünde ise bu oran Yüzde 1 ile 15 arasındadır. Ancak erken teşhis ve hastanede tedavi, hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Hantavirüsünün tedavisi var mı?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Şu anda hantavirüse karşı kesin bir ilaç veya özel bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavi, hastanın durumuna göre destekleyici şekilde yapılır. Tedavi sürecinde oksijen desteği, yoğun bakım tedavisi, gerekli durumlarda solunum desteği, sıvı dengesi takibi ve böbrek yetmezliği durumunda diyaliz desteği sağlanır.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

HANTAVİRÜSÜNE DİKKAT!

Hantavirüsü hemen hemen herkes için birer tehdit oluşturulabilir. Peki, risk alanında kimler bulunur? Sorusunu cevabını Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt şu şekilde veriyor;

“Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, depo, ahır ve bodrum gibi alanlarda çalışanlar, kamp yapanlar ve doğada vakit geçirenler ile kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar riskli gruplar arasında yer alır.”

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Hantavirüsünden nasıl korunulur?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Hantavirüse karşı en etkili yöntem, virüsün kaynağı olan kemirgenlerden ve onların kontamine ettiği ortamlardan uzak durmaktır.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Bir diğer alınacak basit önlemler ise, ev ve iş yerlerini temiz tutmak, kemirgen girişini engellemek, temizlik yaparken maske kullanmak, tozlu alanları kuru bir bezle süpürmek riskin azalmasında alınacak temel önlemeler arasında yer alır.

Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç

Ayrıca Hantavirüsünün hafife alınmaması gerektiğini de vurgulayan Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, “Uzmanlara göre hantavirüs nadir görülse de ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle kemirgen teması olan kişilerde grip benzeri belirtiler ortaya çıkarsa, zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Özellikle erken dönemde belirtilerin fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Basit hijyen kuralları ve dikkatli davranışlarla bu risk büyük ölçüde önlenebilir.” diyor.

ETİKETLER
#solunum yolu enfeksiyonu
#Hastalık Belirtileri
#Kemirgenler
#Prof. Dr. Fatma Bozkurt
#Hantavirüsü
#Özel Haber
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.