Dünya genelinde alarma neden olan Hantavirüsü, Atlantik Okyanusu’nda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkarak 3 kişinin ölümüne neden oldu. Nadir olarak görülen Hantavirüsü, bulaşma halinde öldürücü olabiliyor. Hal böyle olunca da insanlar Hantavirüsü hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Belirtileriyle dikkat çeken Hantavirüsü hakkında bilinmesi gerekenleri ise gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nadir görülüyor, bulaşınca öldürüyor! Hantavirüsüne dikkat, belirtileri ilginç Atlantik Okyanusu'nda bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan Hantavirüsü, kemirgenlerden insanlara bulaşabilen ve ölümcül olabilen bir virüs türüdür. Hantavirüsü, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüstür. Virüs, akciğerleri etkileyen HPS (ölüm oranı %30-40) veya böbrek yetmezliğine neden olabilen HFRS (ölüm oranı %1-15) türlerinde hastalıklara yol açabilir. Bulaşma, kemirgen idrarı ve dışkısının kuruyarak havaya karışmasıyla solunum yoluyla, virüsle kontamine yüzeylere temas edip ağız, burun veya göze temasla veya nadiren kemirgen ısırmasıyla gerçekleşir. Belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma ve hastalık ilerledikçe nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi ve böbrek sorunları yer alır. Hantavirüsüne karşı kesin bir ilaç veya özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, tedavi destekleyici şekilde yapılır (oksijen desteği, yoğun bakım, solunum desteği, sıvı dengesi takibi, diyaliz). Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, depo, ahır, bodrum gibi alanlarda çalışanlar, kamp yapanlar, doğada vakit geçirenler ve kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar riskli gruplar arasında yer alır.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, herkesin merak ettiği Hantavirüsü hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Hantavirüsü nedir?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Hantavirüs, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüs türüdür. Çok yaygın olmasa da bulaştığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan Hantavirüsler paniğe yol açarken, insanlara bulaşma durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden oluryor. Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, “Bu virüs, vücutta iki farklı şekilde hastalığa neden olabilir. Bunlardan ilki nefes darlığı ve solunum sorunlarıyla seyrederek akciğerleri etkileyen (HPS) türü. Diğeri ise böbrek yetmezliğine neden olabilen HFRS türü. Her iki türde insanlarda ağır tablolar ortaya çıkarabilir.” açıklamalarıyla Hantavirüsüne dikkat çekiyor.

Hantavirüs nasıl bulaşır?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Hantavirüs doğrudan insandan insana kolayca bulaşan bir hastalık değildir. En önemli bulaş kaynağı kemirgenlerdir. Virüsün bulaşma yollarının başında; kemirgenlerin idrarı ve dışkısının kuruyarak havaya karışması ve bu partiküllerin solunum yoluyla vücuda girmesiyle virüste vücuda girmiş olur.

Hantavirüsün bulaşma risklerinden birinin de temas yoluyla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fatma Bozkurt, “virüsün bulaştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerinizle ağız, burun veya göze temas edilmesi durumunda virüs vücuda girer. Çok nadir de olsa, enfekte olan kemirgenlerin ısırmasıyla da bu virüs vücuda girebilir. Kısacası, virüs daha çok bulunduğu ortamdan bulaşır.”

Hantavirüsün belirtileri neler?

Hantavirüsün belirtileri aslına ilk başta oldukça basit görünebilir. Hatta çoğu zaman griple de karıştırılabilir. Prof. Dr. Fatma Bozkurt belirtiler hakkında ise şunları ifade ediyor. “İlk olarak yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve kusma görülür. Hastalık ilerledikçe ise, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, bazı durumlarda böbrek sorunları görülebilir. Özellikle nefes darlığı geliştiğinde durum ciddi hale gelebilir.”

Hantavirüsü ölümcül müdür?

Dünya genelinde büyük bir paniğe neden olan covid-19 virüsünün ardından tekaradan bir salgına neden olup olmayacağı merak edilen Hantavirüsü ölümcül olup olmadığıyla da araştırılıyor.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Evet, hantavirüs ciddi ve ölümcül olabilir. Ölüm oranı hastalığın türüne göre değişir. Akciğerleri etkileyen yani HPS türünde ölüm oranı %30-40’a kadar çıkabilir. Böbrekleri etkileyen HFRS türünde ise bu oran Yüzde 1 ile 15 arasındadır. Ancak erken teşhis ve hastanede tedavi, hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır.

Hantavirüsünün tedavisi var mı?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Şu anda hantavirüse karşı kesin bir ilaç veya özel bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavi, hastanın durumuna göre destekleyici şekilde yapılır. Tedavi sürecinde oksijen desteği, yoğun bakım tedavisi, gerekli durumlarda solunum desteği, sıvı dengesi takibi ve böbrek yetmezliği durumunda diyaliz desteği sağlanır.

HANTAVİRÜSÜNE DİKKAT!

Hantavirüsü hemen hemen herkes için birer tehdit oluşturulabilir. Peki, risk alanında kimler bulunur? Sorusunu cevabını Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt şu şekilde veriyor;

“Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, depo, ahır ve bodrum gibi alanlarda çalışanlar, kamp yapanlar ve doğada vakit geçirenler ile kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar riskli gruplar arasında yer alır.”

Hantavirüsünden nasıl korunulur?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Hantavirüse karşı en etkili yöntem, virüsün kaynağı olan kemirgenlerden ve onların kontamine ettiği ortamlardan uzak durmaktır.

Bir diğer alınacak basit önlemler ise, ev ve iş yerlerini temiz tutmak, kemirgen girişini engellemek, temizlik yaparken maske kullanmak, tozlu alanları kuru bir bezle süpürmek riskin azalmasında alınacak temel önlemeler arasında yer alır.

Ayrıca Hantavirüsünün hafife alınmaması gerektiğini de vurgulayan Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, “Uzmanlara göre hantavirüs nadir görülse de ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle kemirgen teması olan kişilerde grip benzeri belirtiler ortaya çıkarsa, zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Özellikle erken dönemde belirtilerin fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Basit hijyen kuralları ve dikkatli davranışlarla bu risk büyük ölçüde önlenebilir.” diyor.