Şampiyonluğu hakemler mi belirliyor? Ömer Faruk Ünal'dan ezber bozan sözler: 'VAR protokolünden bihaberler!'

2025-2026 sezonunun son düzlüğüne girilirken, zirve yarışı sadece takımların mücadelesine değil, her hafta katlanan hakem tartışmalarına da sahne oluyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki amansız takip sürerken; camiaların yükselen tansiyonu, teknik direktörlerin VAR isyanları ve "hak edilen şampiyonluk" kavramı yeniden tartışmaya açıldı.
Peki, Türkiye’de 8 yıldır uygulanan VAR neden hala bir standart yakalayamadı? Kulüplerin kadro mühendisliği mi, yoksa düdük sesleri mi puan cetvelini şekillendiriyor? Tgrthaber.com Spor Editörü Serhat Yıldız, bu kritik soruların cevaplarını, Türk futbolunun nabzını tutan Spor Yazarı ve Hakem Uzmanı Ömer Faruk Ünal’ın özel görüşleriyle aralıyor.
Puan cetvelindeki yarışı sadece hakem hatalarına bağlamanın yanlış olduğunu vurgulayan Ömer Faruk Ünal, sezon sonu tablosunun bir "hak ediş" meselesi olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Sezon içinde hakem hataları çok dikkate alınır ancak şampiyon olan takım; oyun gücü, teknik direktör tercihleri ve derbi performansıyla bunu hak etmiştir. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynayarak ciddi bir direnç gösterdi ve her mevkide daha istikrarlı bir görüntü çizdi."
Fenerbahçe cephesinden gelen yoğun hakem eleştirilerine farklı bir perspektif getiren Ünal, sarı-lacivertli ekibin saha içi eksikliklerine dikkat çekti: "Şampiyon takımın santrforu akla gelir, Fenerbahçe burada büyük hata yaptı. Dünyanın en isimli kalecisini getirdiler ama bireysel hatalar puan kaybına yol açtı. Stoperde eksik var, orta sahada ise 6 numara sayısı fazla. Ofansif bir takım olması gerekirken bu sağlanamadı; kanatlarda istikrar yakalanamadı."
Maliyet ve performans kıyaslamasında Trabzonspor'u ayrı bir yere koyan Ünal, "Fayda-maliyet açısından ligin en değerli kulübü Trabzonspor'dur. Dev bütçeli rakiplerine göre daha az parayla, genç bir kadroyla gelecek 3-4 yılın yapılanmasını kurdular" dedi.
Türkiye’de VAR sisteminin 8. sezonu olmasına rağmen hala anlaşılamadığını belirten Ömer Faruk Ünal, teknik direktörlerin ve kulüplerin protokol bilgilerini sert bir dille eleştirdi:
|Durum
|VAR Protokolü
|Türkiye'deki Algı
|Hata Tipi
|Sadece fahiş ve açık hatalar.
|En küçük "mikrocerrahi" detaylar.
|Hakem Hissi
|"Bunu nasıl kaçırdım?" dedirtecek anlar.
|Her tartışmalı pozisyonu inceleme isteği.
|Standart
|Avrupa'da çıta net ve belirli.
|Standart yok; bazen hiç yok, bazen gereksiz müdahale.
Ünal, teknik direktörlerin de bu konuda yetersiz olduğunu belirterek; "Geçenlerde Sergen Yalçın 'Buna nasıl karışmaz?' diyor. VAR o pozisyona karışmaz! Eğer teknik direktörler bu konulara bu kadar uzaksa, futbolumuz adına gerçekten yazık" ifadelerini kullandı.