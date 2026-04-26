Özel Haber
Şampiyonluğu hakemler mi belirliyor? Ömer Faruk Ünal'dan ezber bozan sözler: 'VAR protokolünden bihaberler!'

Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülürken, gözler saha içinden çok hakem kararlarına çevrildi. Tgrthaber.com Spor Editörü Serhat Yıldız sordu, usta kalem Ömer Faruk Ünal Türkiye’nin bitmeyen "hakem ve VAR" sancısını masaya yatırdı: "Şampiyonu hakemler mi belirliyor, yoksa kulüpler kendi hatalarını mı örtüyor? VAR protokolü neden uygulanmıyor? VAR neye karışır, neye karışamaz?" İşte dev yarışı sarsacak o çarpıcı analizler...

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 09:22

2025-2026 sezonunun son düzlüğüne girilirken, zirve yarışı sadece takımların mücadelesine değil, her hafta katlanan hakem tartışmalarına da sahne oluyor. , ve arasındaki amansız takip sürerken; camiaların yükselen tansiyonu, teknik direktörlerin isyanları ve "hak edilen şampiyonluk" kavramı yeniden tartışmaya açıldı.

HABERİN ÖZETİ

Şampiyonluğu hakemler mi belirliyor? Ömer Faruk Ünal'dan ezber bozan sözler: 'VAR protokolünden bihaberler!'

2025-2026 sezonunun son düzlüğünde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki zirve yarışı sürerken, hakem tartışmaları ve VAR sisteminin yetersizliği gündeme geliyor.
Spor Yazarı ve Hakem Uzmanı Ömer Faruk Ünal, şampiyonluğun hak ediş meselesi olduğunu ve Galatasaray'ın oyun gücü, teknik direktör tercihleri ve derbi performansıyla bunu hak ettiğini belirtti.
Ünal, Fenerbahçe'nin santrfor ve stoper eksikliği ile bireysel hataların puan kaybına yol açtığını ifade etti.
Trabzonspor'u fayda-maliyet açısından ligin en değerli kulübü olarak nitelendirdi.
Türkiye'de 8 yıldır uygulanan VAR sisteminin hala bir standart yakalayamadığını ve teknik direktörlerin protokol bilgilerinin yetersiz olduğunu savundu.
VAR'ın sadece fahiş ve açık hatalara karışması gerekirken, Türkiye'de en küçük detaylara müdahale edildiğini ve Avrupa'ya kıyasla bir standardın olmadığını belirtti.
Peki, Türkiye’de 8 yıldır uygulanan VAR neden hala bir standart yakalayamadı? Kulüplerin kadro mühendisliği mi, yoksa düdük sesleri mi puan cetvelini şekillendiriyor? Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız, bu kritik soruların cevaplarını, Türk futbolunun nabzını tutan Spor Yazarı ve Hakem Uzmanı Ömer Faruk Ünal’ın özel görüşleriyle aralıyor.

"GALATASARAY BÜYÜK DİRENÇ GÖSTERDİ"

Puan cetvelindeki yarışı sadece hakem hatalarına bağlamanın yanlış olduğunu vurgulayan Ömer Faruk Ünal, sezon sonu tablosunun bir "hak ediş" meselesi olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Sezon içinde hakem hataları çok dikkate alınır ancak şampiyon olan takım; oyun gücü, teknik direktör tercihleri ve derbi performansıyla bunu hak etmiştir. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynayarak ciddi bir direnç gösterdi ve her mevkide daha istikrarlı bir görüntü çizdi."

FENERBAHÇE’DE HATA NEREDE? "SANTRFOR VE STOPER EKSİKLİĞİ"

Fenerbahçe cephesinden gelen yoğun hakem eleştirilerine farklı bir perspektif getiren Ünal, sarı-lacivertli ekibin saha içi eksikliklerine dikkat çekti: "Şampiyon takımın santrforu akla gelir, Fenerbahçe burada büyük hata yaptı. Dünyanın en isimli kalecisini getirdiler ama bireysel hatalar puan kaybına yol açtı. Stoperde eksik var, orta sahada ise 6 numara sayısı fazla. Ofansif bir takım olması gerekirken bu sağlanamadı; kanatlarda istikrar yakalanamadı."

VERİMLİLİK ŞAMPİYONU: TRABZONSPOR

Maliyet ve performans kıyaslamasında Trabzonspor'u ayrı bir yere koyan Ünal, "Fayda-maliyet açısından ligin en değerli kulübü Trabzonspor'dur. Dev bütçeli rakiplerine göre daha az parayla, genç bir kadroyla gelecek 3-4 yılın yapılanmasını kurdular" dedi.

VAR TARTIŞMALARINA ELEŞTİRİ

Türkiye’de VAR sisteminin 8. sezonu olmasına rağmen hala anlaşılamadığını belirten Ömer Faruk Ünal, teknik direktörlerin ve kulüplerin protokol bilgilerini sert bir dille eleştirdi:

VAR NEYE KARIŞIR, NEYE KARIŞMAZ?

DurumVAR ProtokolüTürkiye'deki Algı
Hata TipiSadece fahiş ve açık hatalar.En küçük "mikrocerrahi" detaylar.
Hakem Hissi"Bunu nasıl kaçırdım?" dedirtecek anlar.Her tartışmalı pozisyonu inceleme isteği.
StandartAvrupa'da çıta net ve belirli.Standart yok; bazen hiç yok, bazen gereksiz müdahale.

ÜNAL'DAN SERGEN YALÇIN ÖRNEĞİ

Ünal, teknik direktörlerin de bu konuda yetersiz olduğunu belirterek; "Geçenlerde Sergen Yalçın 'Buna nasıl karışmaz?' diyor. VAR o pozisyona karışmaz! Eğer teknik direktörler bu konulara bu kadar uzaksa, futbolumuz adına gerçekten yazık" ifadelerini kullandı.

