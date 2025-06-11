Türkiye'de turizme dinamit yerleştirdiler: Tatilciler kaçıyor!

Yüksek fiyatlar, kalitesiz hizmet, ayrımcı uygulamalar... Türkiye turizmi fırsatçıların esiri olmuş durumda. Hem yabancı hem de yerli turist rotasını başka ülkelere çevirmeye devam ediyor. Türkiye turizmini baltalayan nedenler ve çözüm yollarını sizler için araştırdık…

Türkiye’nin turizmde bir zamanlar başı çeken sahil kentleri bu yaz sezonuna buruk başladı. Antalya, Bodrum, Marmaris gibi yazın kalabalıktan yürünmeyen merkezler, bu yıl adeta hayalet şehir görünümünde. Otel dolulukları beklentinin çok altında, restoran ve beachlerde müşteri sayısı parmakla sayılacak kadar az. Sektör temsilcileri, “Böylesini görmedik” derken, sorunun temeline inmek artık kaçınılmaz hale geldi. Bir zamanlar yaz tatilinin vazgeçilmezi olan Bodrum, Marmaris, Fethiye, Antalya gibi merkezler bu yaz sezonuna sessiz başladı. Bir dönem yüzde 100'leri zorlayan otel doluluk oranları TUROB verilerine göre 2025 haziran ayı itibarıyla yüzde 63.4 olarak ölçüldü.

3 BİN TL’YE 2 SAATLİK ŞEZLONG!

Türkiye'de tatilin pahalı olduğu biliniyor ama bazı işletmelerin sınır tanımayan fiyat politikası tepki çekiyor. Örneğin; Bodrum’da bir beach, saat 15.30’da gelen bir müşteriden yalnızca 2 saatlik kullanım için 3.000 TL istiyor. Aynı işletmelerde tam günlük fiyatlar 12.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yüksek fiyatlara rağmen hizmette ise ciddi şikayetler var.

"5 DİLİM KALAMARA 550 TL" İSYAN ETTİRDİ

Turistik bölgelerdeki yeme-içme mekanları da şikayetlerin hedefinde. Kalitesiz ve doyurucu olmayan porsiyonlar, abartılı fiyatlarla birleşince yerli ve yabancı turistin sabrını taşırıyor.

Sosyal medyada bir kullanıcının Cunda Adası'ndaki bir işletmede sipariş ettiği kalamar tabağına ödediği ücret fiyatların geldiği noktayı görmek açısından oldukça çarpıcı. İçinde sadece 5 adet kalamar diliminin bulunduğu tabağa, yanında başka hiçbir şey olmaksızın 550 TL ödediğini belirten kullanıcının paylaşımı soüsyal medyada gündeme oturdu. Paylaşımın altına yapılan yüzlerce yorum içerisinde özellikle yurt dışı fiyatları ile kıyaslama yapanlar dikkat çekti.

DEDEAĞAÇ'TA 7 EUROYA ZİYAFET!

Örneğin bir kullanıcının, Yunanistan/Dedeağaçta yediği ve 7 euro ödediğini belirttiği yemek menüsünde dolu bir kalamar porsiyonu, bir porsiyon balık, bir porsiyon salata içeceğin yer aldığı görüldü.

ABD'nin Miami kentinden yapılan başka bir paylaşımda patates kızarması ve mısır eşliğinde sunulmuş ızgara ete 27 dolar ödediğini belirten kullanıcının "Türkiye'de tatil yapmak son derece mantıksız" notunu düştüğü görüldü.

RESTORANIN KÂRI 100'DE 1000'DEN FAZLA!

Çok takipcili bir başka sosyal medya hesabında ise 1 kilo kalamardan 40 ila 60 rası kalamar dilimi çıktığı bilgisinden yola çıktılarak Cunda'da 5 dilim kalamar için istenen 550 liralık kalamarın, kilo fiyatının 5000 ila 6.600 lira arasına denk geldiği hesaplandı. Balık hallerine ise çig kalamar kilo fiyatlarının 260 ila 500 lira arasında değiştiği hesaba katıldığında söz konusu işletmenin uyguladığı fahiş fiyat politikası da gözler önüne serilmiş oldu.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ ÇÖZÜM DEĞİL SORUN

Bir dönem turist çeken "her şey dahil" modeli artık ilgi görmüyor. Bunun en temel sebeplerinden biri de hizmet kalitesinin düşmesi. Yemekler sıradanlaşması ve personel sayısının azaltılması nedeniyle turistler artık butik otelleri ve bireysel deneyimleri tercih ediyor. Ancak buradaki yüksek fiyatlar da bir başka büyük sorun.

TÜRK TATİLCİLER NEDEN YURT DIŞINA KAÇIYOR?

Türk turistin tatil için rotasını yurt dışına çevirmesi artık istisna değil. Özellikle Yunanistan’a olan talep rekor seviyelere ulaşmış durumda. Vize süreci ve ulaşım masraflarına rağmen, toplamda çok daha ekonomik ve kaliteli tatil olanağı sunan Yunanistan, yerli turistin yeni gözdesi haline geldi. Aynı durum Mısır ve Balkanlar için de geçerli.

AYRIMCILIK SKANDALI: KADIN YOKSA ODA DA YOK

Turizmde bir başka kriz noktası ise ayrımcı işletmecilik anlayışı. Tek başına ya da bir erkek arkadaşıyla tatile çıkmak isteyen yerli turistler, oteller tarafından geri çevriliyor.

Bir kullanıcı, “Sırf erkek olduğum için 21 oteldenret cevabı aldım” diyerek sosyal medyada isyan etti.

İşte o video:

YABANCI TURİST DE TÜRKİYE’DEN UZAKLAŞIYOR

Sadece yerli değil, Avrupa’dan gelen turist de rotasını değiştiriyor. Almanya, İngiltere ve Fransa merkezli seyahat acenteleri Türkiye satışlarında %40’a varan düşüş olduğunu belirtiyor. Avrupa'dan gelen rezervasyonlar, Türkiye yerine Yunanistan, İspanya ve Hırvatistan gibi alternatif ülkelere kaymış durumda.

İspanyol bir turistin Türkiye'deki son duruma ilişkin yaptığı yorumlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İspanyol turistin her yıl gittiği Marmaris'te yaşadıkları ve fiyat pahalılığına ilişkin sözleri, durumun vahametini gözler önüne serdi: İşte o sözler:

TURİZM NEREYE GİDİYOR?

Uzmanlara göre Türkiye’nin yeniden tercih edilen bir destinasyon olması için şu adımlar şart: