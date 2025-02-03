CHP'de ön seçim tartışması büyüyor! Fatih Atik son durumu değerlendirdi
03-02-2025 23:31
| Güncelleme: 03-02-2025 23:34
CHP'de ön seçim tartışmaları hız kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime karşı tutumunu bugün açıkça belirtirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, partide bu konuda yaşanan görüş ayrılıkları derinleşebilir. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ön seçime karşı olduğunu ifade eden Atik, "Mansur Yavaş ön seçime karşı duruyor. CHP'nin içinde bu tartışmanın büyüyerek devam ettiğini göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun yanlış bir yöntem olduğunu söyledi. CHP ön seçim konusunda ısrarını sürdürüyor. Parti Sözcüsü ön seçim konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ben bunu İmamoğlu'nun adaylığının hızlıca açıklanması için bulunan bir yöntem olduğunu düşünüyorum" dedi.