CHP'de ön seçim tartışması büyüyor! Fatih Atik son durumu değerlendirdi

Anne ve çocuğuna köpek saldırdı! Yardıma koşanlar da yaralandı

AVM'de iki grup birbirine saldırdı! Sandalyeler böyle havada uçtu

Ormanda gördüğü manzara karşısında şoke oldu!

GÜNDEM

Erdoğan'dan Mesut Özil'e: 'Oğlum sen de çok utangaçsın'