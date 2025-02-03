Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>POLİTİKA>CHP'de ön seçim tartışması büyüyor! Fatih Atik son durumu değerlendirdi

CHP'de ön seçim tartışması büyüyor! Fatih Atik son durumu değerlendirdi

03-02-2025 23:31 | Güncelleme: 03-02-2025 23:34
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

CHP'de ön seçim tartışmaları hız kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime karşı tutumunu bugün açıkça belirtirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, partide bu konuda yaşanan görüş ayrılıkları derinleşebilir. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ön seçime karşı olduğunu ifade eden Atik, "Mansur Yavaş ön seçime karşı duruyor. CHP'nin içinde bu tartışmanın büyüyerek devam ettiğini göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun yanlış bir yöntem olduğunu söyledi. CHP ön seçim konusunda ısrarını sürdürüyor. Parti Sözcüsü ön seçim konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ben bunu İmamoğlu'nun adaylığının hızlıca açıklanması için bulunan bir yöntem olduğunu düşünüyorum" dedi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
CHP'de ön seçim tartışması büyüyor! Fatih Atik son durumu değerlendirdi - POLİTİKAPOLİTİKA
CHP'de ön seçim tartışması büyüyor! Fatih Atik son durumu değerlendirdi
Anne ve çocuğuna köpek saldırdı! Yardıma koşanlar da yaralandı - GÜNDEMGÜNDEM
Anne ve çocuğuna köpek saldırdı! Yardıma koşanlar da yaralandı
Tayfun füzesinin görüntüleri paylaşıldı! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Tayfun füzesinin görüntüleri paylaşıldı!
Kara yolunda atlar dörtnala koştu, görenler şaşırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Kara yolunda atlar dörtnala koştu, görenler şaşırdı
AVM'de iki grup birbirine saldırdı! Sandalyeler böyle havada uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
AVM'de iki grup birbirine saldırdı! Sandalyeler böyle havada uçtu
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Korkunç kaza kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Korkunç kaza kamerada
Ormanda gördüğü manzara karşısında şoke oldu! - DÜNYADÜNYA
Ormanda gördüğü manzara karşısında şoke oldu!
Hatay'da paraşütçü aydınlatma direğinde mahsur kaldı - GÜNDEMGÜNDEM
Hatay'da paraşütçü aydınlatma direğinde mahsur kaldı
Erdoğan'dan Mesut Özil'e: 'Oğlum sen de çok utangaçsın' - GÜNDEMGÜNDEM
Erdoğan'dan Mesut Özil'e: 'Oğlum sen de çok utangaçsın'
Yol kenarında mola küçük çocuğun canına mal oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Yol kenarında mola küçük çocuğun canına mal oldu!
Otel faciasında hayatını kaybetmişti! Okulun ilk günü kahreden anlar: Lalin'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu - GÜNDEMGÜNDEM
Otel faciasında hayatını kaybetmişti! Okulun ilk günü kahreden anlar: Lalin'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Uçağın kalkışı sırasında kanat alev aldı! - DÜNYADÜNYA
Uçağın kalkışı sırasında kanat alev aldı!
Ankara'da dehşet! Küçük kızı kaçırmaya çalıştı, köpeğini öldüresiye darp etti - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara'da dehşet! Küçük kızı kaçırmaya çalıştı, köpeğini öldüresiye darp etti
Zamanın durduğu an: Kayıplar 04.17 panosuna yazıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Zamanın durduğu an: Kayıplar 04.17 panosuna yazıldı
Asker eğlencesinde sopalar konuştu! - GÜNDEMGÜNDEM
Asker eğlencesinde sopalar konuştu!
Balkondaki kıyafetleri çalan hırsız kameraya yakalandı - GÜNDEMGÜNDEM
Balkondaki kıyafetleri çalan hırsız kameraya yakalandı
'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - POLİTİKAPOLİTİKA
'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
İmamoğlu'na desteğin perde arkası: Özgür Özel istedi, Mansur Yavaş İstanbul'a gitti! - POLİTİKAPOLİTİKA
İmamoğlu'na desteğin perde arkası: Özgür Özel istedi, Mansur Yavaş İstanbul'a gitti!
'Mansur Yavaş CHP'nin ön seçim kararına itiraz ediyor' - POLİTİKAPOLİTİKA
'Mansur Yavaş CHP'nin ön seçim kararına itiraz ediyor'
Bolu'daki yangın faciası! Devlet Bahçeli gözyaşlarını tutamadı - POLİTİKAPOLİTİKA
Bolu'daki yangın faciası! Devlet Bahçeli gözyaşlarını tutamadı
CHP'nin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, partideki sıkıntıyı açıkladı! - POLİTİKAPOLİTİKA
CHP'nin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, partideki sıkıntıyı açıkladı!
Özgür Özel'in 'adayımız hazır' dediği isim kim? Fatih Atik canlı yayında açıkladı - POLİTİKAPOLİTİKA
Özgür Özel'in 'adayımız hazır' dediği isim kim? Fatih Atik canlı yayında açıkladı
Cem Küçük yorumladı: Yolsuzluk operasyonu İBB’ye uzanır mı? - POLİTİKAPOLİTİKA
Cem Küçük yorumladı: Yolsuzluk operasyonu İBB’ye uzanır mı?
Bakan Güler'den Suriye'ye operasyon açıklaması: Yeni yönetime saygı göstermeliyiz - POLİTİKAPOLİTİKA
Bakan Güler'den Suriye'ye operasyon açıklaması: Yeni yönetime saygı göstermeliyiz
Cem Küçük ve Ersan Şen arasında 'baro' tartışması! Canlı yayında tansiyon yükseldi - POLİTİKAPOLİTİKA
Cem Küçük ve Ersan Şen arasında 'baro' tartışması! Canlı yayında tansiyon yükseldi