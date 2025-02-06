Hukukçu Ersan Şen'den İmamoğlu'na sert eleştiri: Metrolar nerede?
06-02-2025 22:52
| Güncelleme: 06-02-2025 22:55
TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Hukukçu Ersan Şen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu. "CHP halktan kopmuş durumda" diyen Şen İmamoğlu'nun hizmet siyasetinden uzaklaştığını belirtti. Şen, "İnsanlar İmamoğlu’na hizmet için seçti. Kardeşim sen hizmet siyaseti yapsana. Vapurların durumu nasıl? Kabataş-Beşiktaş metrosunu ne yaptın? İstanbul'da ulaşım sorunu var. İstanbul'da deprem sorunu var. Seçimden 10 ay geçti kapattı dükkanı. Mansur Yavaş çıkıp 'adayım' derse ne yapacaksın? Milliyetçi-muhafazakar seçimden oy alabileceğini mi düşünüyorsun?" dedi.