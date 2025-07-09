28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir için yeni karar! Oğlu mahkemeye başvurdu

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlanmıştı. Aralarında dönemin simge ismi Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 18 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamlayarak, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezasını onanmıştı. Sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna varılarak, müebbet hapis cezaları bozulmuştu. Ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararları da onanmıştı.

İNFAZ ERTELEME TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Hükmün kesinleşmesinin ardından rütbeleri sökülen ve geçen yıl ağustos ayında cezaevine giren Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara, 15 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebiyle dilekçe vermişti. Çevik Bir, 21 Haziran'da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanede yapılan tetkik ve incelemelerin ardından hazırlanan rapor, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

ADLİ TIP KURUMU AYNI GÖRÜŞLERİ BİLDİRDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da raporu Adli Tıp Kurumu'na göndermişti. Raporu inceleyen Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in, ileri demans hastalığı nedeniyle hayatını cezaevinde yalnız idame edemeyeceği yönünde görüş bildirmişti. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcılığı Çevik Bir'in infazına ara verilmesine karar vermişti. Bir, 2022'de cezaevinden tahliye edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasından ceza alan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker'in de aralarında olduğu generallerin kalan cezalarını 2024'te kaldırmıştı. Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterilmişti.

OĞLU VASİ OLARAK ATANDI

Saim Uygar, babası Çevik Bir'in uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğinden dolayı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne 'vasilik' (mal varlığının yönetimi kişilik haklarının korunmasını sağlanmak için atanan kimse) talebinde bulundu.

Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Saim Uygar ve avukatı katıldı.

Uygar duruşmada babasının uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ettiğini akli engelinden dolayı sağlıklı tercihler yapmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Yapılan savunmalarından mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Eski 1. Ordu Komutanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir'e oğlu Saim Uygar'ı vasi olarak atadı.