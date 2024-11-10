9 yıl sonra bir ilk: Kabine bugün Çankaya'da toplanacak! İşte masadaki konular

10 Kasım 2024 06:09 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 06:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle Kabine bugün Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Masada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri, ABD seçimleri, devam eden operasyonlar ve ekonomik gelişmeler olacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunacak.

10 Kasım​ Atatürk​'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle, Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan​, bu özel günde ilk olarak Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anma programına katılacak. Ardından Çankaya Köşkü'nde yeni Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Akabinde ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu haftanın önemine atıfta bulunmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Bugün toplanacak Kabine'nin masadaki konulardan birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI, DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Kabine'de ABD'deki seçim sonuçları, devam eden terör operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılar da masada olacak.

Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirler Kabine'de değerlendirilecek.

EKONOMİK GELİŞMELER DE MASADA

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak.