ABB'den 'anket' uyarısı: Böyle bir uygulamamız yok
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan vatandaşlara "Seçimde kime oy verdiniz?" şeklinde anket yapanların dolandırıcı olduğunu söyledi. Belediyeden yapılan açıklamada, bu tür bir uygulamanın belediye tarafından yapılmadığını ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı vurgulandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son günlerde art niyetli kişilerin vatandaşları "Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?" şeklinde siyasi sorularla aradıkları yönünde ihbarlar aldıklarını belirtti.
ABB yetkilileri, belediyenin böyle bir uygulaması olmadığını vurgulayarak vatandaşları bu tür girişimlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.
YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI
Konuyla ilgili gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını ifade eden ABB, bu tür art niyetli girişimlerin önlenmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
ABB'nin açıklamasında, vatandaşların bu tür aramalara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri gerektiği belirtildi.
"MANSUR BAŞKAN'A OY VERDİNİZ Mİ?"
ABB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Bazı art niyetli kişilerin "Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?" şeklinde siyasi sorularla vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır.
Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.