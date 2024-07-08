ABB'den 'anket' uyarısı: Böyle bir uygulamamız yok 

08 Temmuz 2024 20:22 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 20:52

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son günlerde art niyetli kişilerin vatandaşları "Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?" şeklinde siyasi sorularla aradıkları yönünde ihbarlar aldıklarını belirtti.

ABB yetkilileri, belediyenin böyle bir uygulaması olmadığını vurgulayarak vatandaşları bu tür girişimlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Konuyla ilgili gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını ifade eden ABB, bu tür art niyetli girişimlerin önlenmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

ABB'nin açıklamasında, vatandaşların bu tür aramalara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri gerektiği belirtildi.

"MANSUR BAŞKAN'A OY VERDİNİZ Mİ?"

ABB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı art niyetli kişilerin "Ankara Büyükşehir Belediyesinden arıyoruz, anket yapıyoruz. Mansur Başkan'a oy verdiniz mi?" şeklinde siyasi sorularla vatandaşlarımızı aradıkları yönünde ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır.

Belediyemizin böyle bir uygulaması yoktur. Konuyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmış olup art niyetli girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.