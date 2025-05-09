ABD konsolosluğu görevlilerinin sabıka kayıtlarına erişimi var mı?

İletişim Başkanlığı, algı operasyonlarını bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak "Amerika Birleşik Devletleri Ankara Konsolosluğu görevlilerinin, vatandaşlarımızın sabıka kaydına doğrudan erişimi var" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.