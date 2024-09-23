ABD'de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'nin New York şehrinde Türkevi'ni de ziyaret etti. Türkevi'nin önünde Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan da yer aldı. Erkan, şubat ayının başında görevinden istifa etmiş, yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber Türkevi'ni de ziyaret etti.
BÜYÜK KALABALIK KARŞILADI
Türkevi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir kalabalık karşıladı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.
YENİ GÖREV İDDİASI
Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak 8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etmişti.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürülmüştü.