ABD'de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

23 Eylül 2024 10:31 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'nin New York şehrinde Türkevi'ni de ziyaret etti. Türkevi'nin önünde Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan da yer aldı. Erkan, şubat ayının başında görevinden istifa etmiş, yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.