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ABD'de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Eylül 2024 10:31 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:37
ABD&#039;de Erdoğan&#039;ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'nin New York şehrinde Türkevi'ni de ziyaret etti. Türkevi'nin önünde Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan da yer aldı. Erkan, şubat ayının başında görevinden istifa etmiş, yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Birleşmiş Milletler​ (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York​ şehrine gitti. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber Türkevi​'ni de ziyaret etti.

BÜYÜK KALABALIK KARŞILADI

Türkevi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir kalabalık karşıladı. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan​'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

ABD'de Erdoğan'ı karşılayanlar arasında o da vardı! Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı - 1. Resim

YENİ GÖREV İDDİASI

Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak 8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etmişti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürülmüştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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