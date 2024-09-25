ABD'de üst düzey temaslar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği!

25 Eylül 2024 02:53 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 03:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda hitap etti. Hitaplarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına devam etti. Paşinyan ve Miçotakis ile görüşen Erdoğan ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Pakistan Başbakanı Şerif'i Türkevi'nde kabul etti.

Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü: Güçlü destek için teşekkür!

Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü: Güçlü destek için teşekkür!

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü.

UKRAYNA​ DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​ ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

PAKİSTAN​ BAŞBAKANI ŞERİF'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’taki Türkevi’nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki başta savunma sanayii ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı adımlar atmaya devam edecekleri görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması için ortaya konan gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu, Türkiye’nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem barışa giden yolun açılması hem de Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için çabalarını artırarak devam ettirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.