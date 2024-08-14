ABD'nin YPG bahanesine Türkiye'den teklif: Kaç askere ihtiyacınız var? 

14 Ağustos 2024 22:34 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 22:40

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Habertürk canlı yayınında ABD'nin terör örgütlerine verdiği destekten rahatsız olduklarını söyledi. ABD'nin YPG'ye verdikleri destekte DEAŞ bahanesine sığındıklarını belirten Bakan Güler, "Biz onlara, 'kaç askere ihtiyacınız var?' diyoruz. Türk birlikleri sağlamaya hazırız. Onlara üç komando tugayı teklif ettik. O zaman da susuyorlar" dedi.

Türkiye'nin Suriye ile normalleşme sürecine de ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, "Suriye Rejimiyle barış görüşmelerine başlayabilmemiz için bazı şartlarımız var. Suriye Rejimi kapsayıcı bir anayasayı onaylamalıdır." dedi.

Güler'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Irak hükümeti yeni bir karar aldı. Toplam 3 partiyi ülkede yasakladı ve tüm mal varlıklarına el koydu. İlişkilerin gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. KYB, maalesef bu terör örgütüyle ilişkilerini bizdeki bilgilere göre geliştirmeye devam ediyor. Irak hükümeti de bundan rahatsız. Sivil vatandaşlar bir takım zararlar görüyorlar. Bu kadar Irak hükümeti ile Türkiye hükümeti yakın ilişkiler ile terör örgütünden ülkeyi kurtarmaya çalışırken, bir takım içerideki başka bir grubun terör örgütüyle daha yakınlaşması kabul edilemez.

"SURİYE İLE GÖRÜŞMEMİZDE BAZI ŞARTLARIMIZ VAR"

Bölgedeki terör örgütlerine en etkili mesajı Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor. Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı ile peş peşe yaptığımız operasyonlarla güney sınırındaki vatandaşlarımızı huzur içinde kendi topraklarında yaşatmak bizim birinci görevimiz. Suriye tarafında da orada yaşayan insanları şu anda kendi normal rejimi ile yaşadıklarından daha huzurlu yaşamalarına sebep olduk. Suriye Rejimiyle barış görüşmelerine başlayabilmemiz için bazı şartlarımız var. Suriye Rejimi kapsayıcı bir anayasayı onaylamalıdır.

ABD'NİN DEAŞ BAHANESİ İLE YPG'YE DESTEĞİ

Amerikalılar, DAEŞ'e karşı karada savaşmak için YPG'ye ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Biz onlara, 'kaç askere ihtiyacınız var?' diyoruz. Türk birlikleri sağlamaya hazırız. Onlara üç komando tugayı teklif ettik.

PYD diye bir şey yok, PKK'nın kendisi. Bunu anlamamakta mümkün değil. DEAŞ ile mücadelede destek veririz dedik, ses yok. Bizim samimiyetimize inanmaları lazım. Biz 70 senedir Amerikalı dostlarımızla NATO'da birlikte çalışıyoruz. Amerikalılar Suriye'nin kuzeyinde, İranlı milisler dahi oradalar. Bunların o füzelerinden roketlerinden kendi üst bölgelerini korumak için getirdikleri sistem. Bazı PYD'lileri eğittiklerini duyuyoruz. Bu da tabi kabul edilemez bir şey.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyine getirdiği hava savunma sistemleri aslında PYD'ye getirilen hava savunma değil. ABD'nin kendisini İranlı milislerden korumak için getirdikleri sistem. Şunu düşünüyoruz: Yarın giderken o sistemleri bunlara teslim edip gideceksin diye düşünüyoruz."