Adalet Bakanı Tunç'tan 'Hakkari' açıklaması: İçişleri Bakanlığının görevden alma yetkisi var

04 Haziran 2024 19:01 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:06

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması hakkında kabine sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"GÖREVDEN ALMA YETKİSİ VAR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. anayasanın ilgili maddesi belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı, yerine vali görevlendirildi. Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa görevden alma yetkisi var içişleri bakanlığının. İçişleri bakanlığı da uygun gördü. Geçici olarak görevden uzaklaştırma, yerine geçici olarak görevlendirme"

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, görevden uzaklaştırılarak, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atanmıştı.

DEM Parti de eylem ve partili belediyeler önünde nöbet tutma kararı alırken, muhalefet partileri ile görüşme trafiği yürüterek, destek istedi.