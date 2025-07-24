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 | Yusuf Özgür Bülbül

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa vurgusu: Siyasi partiler yeni ve demokratik bir anayasa istiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokağın değil, mahkemelerin savunma yeri olduğunu belirterek, yargı süreçlerinin şeffaflığına dikkat çekti. Eskişehir'deki orman yangınında şehit düşen kahramanları anarak sözlerine başlayan Bakan Tunç, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu…

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Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa vurgusu: Siyasi partiler yeni ve demokratik bir anayasa istiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 18:14

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve partililerle görüşmesinde yaptığı konuşmada, Eskişehir'deki yangında 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT çalışanı 10 kahramanın cansiparane mücadele verirken şehit olduklarını anımsatarak, yaşananların Türk milletini derinden üzdüğünü söyledi. Bugüne kadar yapılan anayasa reformlarını da anımsatan Tunç anayasa çalışmalarına dikkat çekti.

Bakan Tunç, ülkenin artık ""na girdiğini ve bu dönemin ruhuna uygun, demokratik, sivil, katılımcı ve temel hak ve özgürlükleri önceleyen bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Mevcut anayasanın darbeci ve vesayetçi ruhundan arındırılması gerektiğini vurgulayan Tunç, siyasi partiler arasında sağlanmasının önemine işaret etti.

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa vurgusu: Siyasi partiler yeni ve demokratik bir anayasa istiyor

“HEPSİ YENİ, DEMOKRATİK BİR ANAYASA İSTİYOR”

Tunç, "Anayasa'mızdaki bu vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımız küçümsenemeyecek derecede yüksek ama Anayasa'nın darbeciler tarafından yazılmış olması bile tek başına değişiklik için yeter sebep. Artık Türkiye Yüzyılı'na başladık, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, toplumun her kesiminin kendisini içinde bulduğu toplum sözleşmesini yapmak durumundayız. Tabii bunun için uzlaşma gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin bu konuda uzlaşması önemli. Siyasi partilerin her birine sorduğumuz zaman hepsi yeni, demokratik bir anayasa istiyor." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa vurgusu: Siyasi partiler yeni ve demokratik bir anayasa istiyor

“ÜLKEMİZİN MENFAATİNE OLACAK”

Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlere 3 yıl gibi bir zaman var. Eğer bir uzlaşma zemini sağlanırsa, partiler, vesayetçi ve darbeci anlayışın yazdırdığı bir anayasa yerine milletin temsilcileri tarafından yazılan ve millet tarafından onaylanan bir anayasa noktasında mutabık kalırsa, bu milletimiz ve ülkemizin menfaatine olacak. Bu noktada destek veren siyasileri de milletimiz takdir edecektir. Bu konuda inşallah başarılı olunur. Bütün temennimiz bu."

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa vurgusu: Siyasi partiler yeni ve demokratik bir anayasa istiyor

“DEVLET KURUMLARI TAM BİR KOORDİNASYON İÇERİSİNDE”

ve ülkenin her bir köşesine hizmet götürülmesi için yapılan çalışmaların "Terörsüz Türkiye" döneminin zeminini hazırladığını dile getiren Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Son gelişmelerle beraber Terörsüz Türkiye hedefinde çok önemli bir noktaya geldik. İnşallah bu süreç, silahların yakılması süreci, tabii ki devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyetle takip ediliyor, izleniyor. Bu anlamda yapılması gerekenleri yapmanın çabası içerisindeyiz. Devlet kurumları tam bir koordinasyon içerisinde bunu gerçekleştiriyor. Bir devlet politikası olarak bu hayata geçiriliyor ve milletimiz tarafından da büyük destek buluyor. Terörsüz bir Türkiye demek, gelişmiş ve kalkınmış, dünyada ekonomisi güçlü bir Türkiye demektir."

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ETİKETLER
#türkiye yüzyılı
#demokrasi
#uzlaşma
#Anayasa Reformu
#Vesayet
#Politika
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