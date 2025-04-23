Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bakan Tunç ile DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu!

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Tunç Yılmaz arasındaki randevunun tarihi netleşti. DEM Parti temsilcileri, Adalet Bakanı Tunç ile yarın saat 10.30'da bir araya gelecek. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunları nedeniyle ertelenen buluşma, Perşembe günü Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşecek...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 20:47

DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu. Heyette, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yanı sıra Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan'ın yer alması bekleniyor.

Bakan Tunç ile DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu!

Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle görüşmeye katılamayacakları ve yerine grup başkanvekillerinin katılacağı daha önce duyurulmuştu.

"SPEKÜLATİF HABERLER YAYILMAKTADIR"

DEM Parti'nin İmralı heyetindeki isimlerin değişeceği iddiasına ilişkin ise partiden gelen açıklama şu şekildeydi:

"Bu konuda partimiz ve kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | DEM Parti-Adalet Bakanlığı görüşmesinde kritik değişiklik
DEM Parti'den İmralı'ya 4. ziyaret! Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.