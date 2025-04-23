Bakan Tunç ile DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu!

DEM Parti'nin İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Tunç Yılmaz arasındaki randevunun tarihi netleşti. DEM Parti temsilcileri, Adalet Bakanı Tunç ile yarın saat 10.30'da bir araya gelecek. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunları nedeniyle ertelenen buluşma, Perşembe günü Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşecek...

DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu. Heyette, DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yanı sıra Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Öztürk Türkdoğan'ın yer alması bekleniyor.

Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle görüşmeye katılamayacakları ve yerine grup başkanvekillerinin katılacağı daha önce duyurulmuştu.

"SPEKÜLATİF HABERLER YAYILMAKTADIR"

DEM Parti'nin İmralı heyetindeki isimlerin değişeceği iddiasına ilişkin ise partiden gelen açıklama şu şekildeydi:

"Bu konuda partimiz ve kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır."