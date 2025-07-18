Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu!

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine vekalet edecek isim CHP'li Güngör Geçer oldu.

Belediye Meclisi seçiminde başkan vekilliği için seçim yapıldı. CHP'nin adayı Güngör Geçer, AKP'nin adayı Abdullah Avcı oldu.

İLK TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Seçimin ilk iki turunda sonuç çıkmadı. Üçüncü turda CHP'nin adayı Geçer 45 oy aldı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili oldu.

ZEYDAN KARALAR NEDEN TUTUKLANDI?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmış ve ardından İçişleri Bakanlığı onayıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Karalar ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Adana Valiliği, Zeydan Karalar'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla tutuklandığını ve İçişleri Bakanlığı onayıyla görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Valilik açıklamasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere bugün 14.30'da toplanmasının uygun görüldüğü belirtilmişti.