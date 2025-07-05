Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu! Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltına alındı

Sabah saatlerinde CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Öte yandan Büyükçekmece Başkanvekili Ahmet Şahin de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 09:11

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada Büyükşehir ile Belediye Başkanının da arasında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMALAR YAPILIYOR

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'da gözaltına alındığı öğrenildi. Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi önünde polis tedbir alırken içerde arama yapılmaya başlandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yapmaya başladı.
Belediye çevresinde çok sayıda polis ise güvenlik tedbiri aldı.

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu! Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltına alındı

MUHİTTİN BÖCEK DE GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

"GÖZALTINA ALINDIM"

Tutdere sosyal medyada yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu.

Tutdere yaptığı açıklamada "Sabah 'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltında
ETİKETLER
#istanbul
#adana
#adıyaman
#belediye başkanı
#Ankara
#Gözaltına Alma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.