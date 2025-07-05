CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu! Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltına alındı

Sabah saatlerinde CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Öte yandan Büyükçekmece Başkanvekili Ahmet Şahin de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adıyaman Belediye Başkanının da arasında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMALAR YAPILIYOR

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi önünde polis tedbir alırken içerde arama yapılmaya başlandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yapmaya başladı.

Belediye çevresinde çok sayıda polis ise güvenlik tedbiri aldı.



MUHİTTİN BÖCEK DE GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

"GÖZALTINA ALINDIM"

Tutdere sosyal medyada yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu.

Tutdere yaptığı açıklamada "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum." ifadelerini kullandı.

