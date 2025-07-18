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 | Bengül Arıca

Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili belli oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkan vekili seçimi yapıldı. Yapılan oylamada 22 oy alarak Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliği görevine Ufuk Bayır seçildi.

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KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 15:42

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimi yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili belli oldu

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ UFUK BAYIR SEÇİLDİ

Başkan vekili olarak Grubu Ekrem Gürcan Çadır'ı, Grubu ise Ufuk Bayır'ı aday gösterdi. Gizli oylamayla yapılan seçimde Çadır 9 oy alırken, 22 oy alan Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi. Bayır, yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum."

Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili belli oldu

AK PARTİLİ ÜYEDEN CHP ADAYINA DESTEK

Seçimde dikkat çeken bir gelişme ise AK Partili meclis üyelerinden Kazım Tanrıverdi'nin CHP'nin adayı Ufuk Bayır'a oy vermesi oldu. Seçim esnasında AK Parti Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, açıkça CHP adayı Bayır'a oy verdiğini ilan etti.
Yapılan oylama sonrası açıklama yapan Başkanvekili Ufuk Bayır, "Biz Abdurrahman başkanımızın önderliğinde çok güzel bir meclis mozaiğimiz vardı. Her zaman birlikte hareket ettik. Her zaman sevdi ve saygımızı koruyarak başkanımızın bizlere öğrettiği şekilde bizde bu saatten sonra onu yapacağımızın sözünü veriyoruz. Bu bir emanettir ve bu emaneti en kısa sürede Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye geri vermenin gururunu yaşamak istiyorum. Bu seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili belli oldu


Daha sonra konuşan AK Parti Meclis Üyelerinden Kazım Tanrıverdi ise, "Ufuk başkanıma hayırlı olsun diliyorum. Kendisine destek olmak amacıyla oyumu ondan yana kullandım. Ve aynı zamanda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye vurulan prangaların Adıyaman halkına vurulmuş olarak görüyorum, bu nedenle Abdurrahman Tutdere'nin yanındayım. Ve onun emanetçisi olan Ufuk Bayır'ın yanındayım" diye konuştu.

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ETİKETLER
#chp
#ak parti
#adıyaman
#belediye başkanlığı
#Ufuk Bayır
#Abdurrahman Tutdere
#Politika
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