Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sandalye tepkisi! Valilik görevlileriyle büyük gerginlik

26 Ağustos 2024 14:17 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:21

Afyonkarahisar'da, Büyük Zafer'in 102. yıl dönemi nedeniyle düzenlenen törende sandalye krizi yaşandı. Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene getirilen sandalyeleri beğenmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksa, valilik görevlilerini azarlayınca gerginlik yaşandı.

"BU MU REVA" DİYEREK YANDAKİ KOLTUĞA GEÇTİ

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Köksal protokolde kendisine plastik bir sandalye ayrıldığını görünce valilik personelinden sandalyenin değiştirilmesini istedi.

İsteği karşılık bulmayan Köksal, "Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini sürdürdü.

ŞEHİTLİKTEKİ TÖRENE KATILMADI

Kendisine ayrılan sandalyeye oturmayı reddeden Köksal daha sonra yandaki koltuğa oturdu. Tören yaşanan gerginliğin gölgesinde tamamlanırken Köksal'ın daha sonra Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğinde düzenlenen törene ise katılmadığı görüldü.