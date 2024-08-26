Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sandalye tepkisi! Valilik görevlileriyle büyük gerginlik
Afyonkarahisar'da Büyük Zafer'in yıl dönümü törenlerinde Belediye Başkanı Burcu Köksal ile valilik görevlileri ile arasında gerginlik yaşandı. Protokolde kendisine ayrılan sandalyeyi beğenmeyen Köksal, tepkisini "Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva" sözleriyle gösterdi.
Afyonkarahisar'da, Büyük Zafer'in 102. yıl dönemi nedeniyle düzenlenen törende sandalye krizi yaşandı. Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene getirilen sandalyeleri beğenmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksa, valilik görevlilerini azarlayınca gerginlik yaşandı.
"BU MU REVA" DİYEREK YANDAKİ KOLTUĞA GEÇTİ
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Köksal protokolde kendisine plastik bir sandalye ayrıldığını görünce valilik personelinden sandalyenin değiştirilmesini istedi.
İsteği karşılık bulmayan Köksal, "Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini sürdürdü.
ŞEHİTLİKTEKİ TÖRENE KATILMADI
Kendisine ayrılan sandalyeye oturmayı reddeden Köksal daha sonra yandaki koltuğa oturdu. Tören yaşanan gerginliğin gölgesinde tamamlanırken Köksal'ın daha sonra Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğinde düzenlenen törene ise katılmadığı görüldü.