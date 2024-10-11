Ahmet Davutoğlu: Benim için 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' denir

11 Ekim 2024 21:44 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 21:46

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 1 Mart tezkeresi sürecinde kendisinden 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' şeklinde bahsedildiğini anlattı.

Ahmet Davutoğlu​ kendisiyle ilgili 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' olarak tanımlama bulunduğunu söyleyerek bunun 1 Mart tezkeresi sürecine dayandığını anlattı. Tezkerenin reddedilmesi sürecinde yaşananları aktaran Davutoğlu Hillary Clinton ile yaptığı ve çok eleştirilen 'Çak' işaretiyle ilgili de konuştu.

Davutoğlu katıldığı programda yaşadıklarını şöyle anlattı:

-Benimle oluşan algının temel algının sebebi 1 Mart tezkeresine gider. Ben akademisyendim. Verdiğim bir söz vardı 'ihtiyaç varsa emrinizdeyim ama asla siyasete girmem' dedim. Irak müdahalesi gündemdeydi. O zamanki Başkan Bush'tan sayın Başbakanımıza gelen mektup, İskenderun açıklarına ABD askerin girmesini öngörüyordu. Benim tavrım netti, asla taraftar olmadım. Onlar geçiş beklerken, alternatif politika geliştirdik. Bölgeye gittik. Kamuoyu bilmez; ilk defa Beşar Esad'la görüşmek üzere gizli bir şekilde Suriye'ye gittim. Sonra İstanbul'da Komşu Ülkeler Zirvesi yaptık. Bu Türkiye'nin eksen kayması olarak görüldü ve bana mal edildi. O zaman Türkiye'nin amiral gemisi gazetesi 'Hoca okula dön' diye başlık attı.

"BENİM İÇİN 'ORTADOĞU'NUN EN TEHLİKELİ ADAMI' DENİR"

-Vefat etmiş bir rahmetli siyasiye Türkiye'de görev yapmış Amerikalının yaptığı görüşme istihbarat notu olarak bana geldi. Bu Amerikalı 'Bir an önce siyasi parti kurmak için hazırlık yapın' diyordu. Bunun üzerine bir Türk yetkili 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi üzerine bir ifade kullanır, benim için 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' denir. Çak'ın sebebini 50 bin kere anlattım. Herkesin kutlama yöntemi var. O gün benim torunum doğmuştu. Bütün Arap bakanlar sarıldı. Hillary Clinton 'Ben de torun bekliyorum' dedi ve çak yaptık. Ben Türkiye'nin adamıyım. Toros dağlarında doğan Müslüman Türküm. 1 Mart tezkeresi döneminde verdiğim mücadeleyi herkes bilir. 7,5 yıl Başdanışmanlık yaptım. 2005 Kasım'ında Iraklı sünni liderleri İstanbul'da toplamıştık. Biz 'cihat edeceğiz' denilen toplulukları topladık ve tek tek getirdiğimiz aşiret liderlerini seçime girmeye ikna ettik. Amerikalılar şunu fark etti 'Türkiye devrede olduğunda çözüm bulan ülke'. 1 Mart tezkeresinde de doğru yaptık, sünnileri seçime sokarken de doğruyu yaptık.