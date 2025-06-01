Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yolladığı mektup nedeniyle kendisini arayarak teşekkürlerini ileten MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aynı şekilde karşılık verdi. Bahçeli'ye teşekkür eden Davutoğlu, "Yapılması gerekenlerle ilgili yazdıklarıma katıldığını ve bunları değerlendireceğini söyledi" dedi.

18-23 Mayıs tarihleri arasında Irak Kürdistan Bölgesi’nde birtakım temaslarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaretle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’ye mektup yazarak izlenimlerini ve barış süreciyle ilgili önerilerini aktardığını açıklamıştı. Davutoğlu, kendisini arayan Bahçeli'ye teşekkür etti.

Isparta'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Gelecek Partisi olarak temiz dürüst bir siyaset güttüklerini söyledi.

IRAK'TAKİ TÜRKMENLERİN DURUMU

Irak'ın kuzeyinin bütün bölgelerini gezdiğini ve tüm kesimleriyle görüştüğünü ifade eden Davutoğlu, "Oradaki soydaşlarımız Türkmenler'in durumlarını yerinde gözledim. Süleymaniye ve Erbil'deki ekonomik yatırımlarımıza baktım. Musul ve Kerkük'teki ekonomik şartları gözden geçirdim." dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE MEKTUP YOLLADI

Ahmet Davutoğlu, oradaki gözlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazdığını kaydetti.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

"Irak dönüşünde 6 siyasi partinin genel başkanıyla bizzat görüşerek bu süreçle ilgili kanaatlerimi ve gözlemlerimi kendilerine anlatmıştım. Dün Sayın Bahçeli arayarak hem teşekkür etti hem de raporda kendisine yapılması gerekenlerle ilgili yazmış olduğum hususlara katıldığını ve bu konuları değerlendireceklerini ifade etti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Ümit ederim bu süreçte Türkiye'de tek bir teröristin kalmadığı, Orta Doğu bölgesinin terörden arındırıldığı süreç neticeyle sonuçlanır."